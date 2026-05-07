Capturan a miembros de la Marina implicados en robo de datos bancarios: Integraban la banda delictiva 'Los Cibernéticos del Norte'

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos miembros de la banda delictiva denominada 'Los Cibernéticos del Norte', en el distrito de Comas como parte de una investigación. Los detenidos son dos miembros de la Marina de Guerra implicados en robo de datos bancarios.

La importante denuncia que ayudó a capturar a la banda delictiva

La mencionada organización criminal estaba conformada por Williams Loayza Chihuán, oficial de la Marina de Guerra en actividad, y Salvador Jean Pierre Machísga Pérez, exintegrante de la institución.

De acuerdo a las investigaciones ambos son acusados de sustraer datos personales para la creación de tarjetas de crédito y a través de ello solicitar préstamos falsos por sumas millonarias.

Hay que mencionar que, la intervención policial se llevó a cabo gracias a la denuncia de un ciudadano de Chiclayo, quien advirtió de un préstamo bancario por un monto de 80 mil soles a su nombre que nunca había solicitado. Al respecto, el mayor PNP José Guinetti, comisario de Collique, brindó mayores detalles.

"Le llaman vía telefónica (al agraviado) ofreciéndole una promoción de Claro, envía información de sus datos personales, le crean una tarjeta de crédito de la cual le sustraen mil y seis mil soles. Le comenta el banco de que había sido aprobado y le apareció un monto de casi 80 mil soles. Es así que el ciudadano procede a bloquear las cuentas bancarias", manifestó el integrante de la Policía.

Así ocurrió la detención de sus integrantes

Los detenidos fueron capturados en las inmediaciones de una agencia bancaria ubicada en la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Comas, en el preciso momento en que se disponían a reclutar a más personas con el objetivo de que retiraran las sumas de dinero a cambio de comisiones.

Según información de la Policía, Loayza Chihuán estaba encargado del proceso de captación de las víctimas. No obstante, durante el interrogatorio intentó excusarse al afirmar que era la primera vez que operaba de esta manera.

Mientras que, el oficial en retiro de la Marina de Guerra, Salvador Jean Pierre Machísga Pérez, fue identificado como la persona que cobró el dinero del ciudadano chiclayano que presentó la denuncia.

En un nuevo golpe a la delincuencia, agentes de la Policía Nacional desarticularon, en el distrito de Comas, a la banda delictiva 'Los Cibernéticos del Norte', que estaba integrada por dos miembros de la Marina de Guerra, uno en actividad y otro en retiro, implicados en el robo de datos bancarios.