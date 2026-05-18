Campañas de adopción de perritos se viralizan al presentarlos como 'jugadores' en figuritas del Mundial 2026

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre de los fanáticos del fútbol por el Mundial 2026 que organiza la FIFA continúa expandiéndose en todos los continentes dejando ver la creatividad de algunos usuarios de las redes sociales. Tal es el caso de unas campañas de adopción de perros que se ha viralizado tras inspirarse en figuras de la Copa del Mundo.

Perritos mundialistas enternecen las redes sociales en Argentina

En los últimos días, una campaña de adopción de mascotas se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales, por su ingenio al presentar a los ejemplares caninos que se encuentran en la búsqueda de una familia y en un hogar donde poder ser feliz así como querido.

Hay que mencionar que esta iniciativa surgió como una forma de incentivar la adopción responsable de perros callejeros en Argentina, aprovechando la euforia de la hinchada por el evento deportivo de este año que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Al respecto, la primera campaña fue impulsada en el territorio argentino bajo la organización de la Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones Matías Nocolás Mancilla. La propuesta consiste en un álbum de estampas mundialistas protagonizado por perritos rescatados y en situación de calle.

PERROS COMO FIGURITAS DEL MUNDIAL: LA INICIATIVA DE UN REFUGIO PARA PROMOCIONAR LA ADOPCIÓN



Un refugio de la ciudad de Salta lanzó una original campaña de adopción de perros, en la que presenta a las mascotas rescatadas como si fueran los jugadores de fútbol del álbum del... pic.twitter.com/f3cZH0sjhF — Argentina|12 (@argentina12ok) May 17, 2026

En ese sentido, cada una de las estampas incluye los datos de identificación de cada perrito, como nombre, edad, tamaño y el equipo al que pertenecen, los cuales definen al mismo tiempo su personalidad y raza. Algunos nombres llamativos de ellos son "Los Sin Raza FC", "C.A. Patas Bravas", "Los Veteranos F.C." y "Club Atlético Rescatados".

Un dato importante que hay que indicar es que, en la actualidad el mencionado refugio resguarda a más de 60 mascotas, que se encuentran a la espera de un hogar que los acoja. Por tal motivo, esta campaña sirve para visibilizar la lucha diaria por darles una nueva oportunidad generando conciencia sobre la adopción saludable.

Colombia también se suma a la iniciativa

Una iniciativa similar ha adoptado el municipio de Chocontá, en Colombia, de la mano de la Fundación Colitas Felices. Cada figurita tiene el nombre, apodo, edad y peso de los perritos, a quienes se les observa posando la camiseta oficial de la selección cafetera.

¡ESTAS LÁMINAS NUNCA LAS VERÁS REPETIDAS! 💎🚫



En este álbum, cada peludito es una EDICIÓN ESPECIAL. Ellos son únicos, irrepetibles y están listos para entrar a la cancha de tu corazón. ❤️🏆

Si te enamoraste de estos cracks, ¡puedes ADOPTARLOS! 🏠🐕 Y si aún no puedes llevar uno... pic.twitter.com/IwlArnx7Ac — Fundacion Colitas Felices (@colitasfelicess) May 14, 2026

"En este álbum, cada peludito es una edición especial. Ellos son únicos, irrepetibles y están listos para entrar a la cancha de tu corazón. Si te enamoraste de estos cracks, ¡puedes adoptarlos! Y si aún no puedes llevar uno a casa, ¡Conviértete en su padrino! y podrás apoyar su cuidado", se lee en un post de X.

En medio de un ambiente de emoción por el inicio del Mundial 2026, campañas de adopción de mascotas, en Argentina y Colombia, se volvieron virales al presentar perritos con estilo de figuritas del destacado evento futbolístico.