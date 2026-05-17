¿Nueva indirecta?: Shakira incluye el gol de Cristiano Ronaldo provocado por Piqué en adelanto del videoclip de "Dai Dai"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El lanzamiento del adelanto de "Dai Dai", tema oficial del Mundial 2026 interpretado por Shakira, ha generado debate en redes sociales. La artista colombiana incluyó fragmentos de jugadas históricas de futbolistas que estarán presentes en el torneo.

Sin embargo, la aparición del gol de Cristiano Ronaldo contra España en Rusia 2018 ha despertado sospechas de una posible nueva indirecta hacia su expareja, Gerard Piqué, protagonista involuntario de aquella acción.

El fragmento polémico

En el videoclip se observa cómo, al mencionar a Cristiano Ronaldo, aparece el gol de tiro libre que el portugués marcó en el minuto 87 del partido Portugal vs. España en el Mundial 2018.

El tanto selló el empate 3-3 y es considerado uno de los más icónicos de su carrera por ser su primer hat-trick en un mundial. La jugada nació de una falta cometida por Piqué, lo que ha llevado a muchos a interpretar que Shakira aprovechó el recuerdo para lanzar una indirecta sutil.

La cantante ya ha hecho referencias a su ruptura en canciones anteriores tras su ruptura con el exseleccionado español, siendo estas:

"Monotonía" : sobre la rutina y el desgaste de la relación.

: sobre la rutina y el desgaste de la relación. "BZRP Music Sessions #53" : con frases como "Cambiaste un Ferrari por un Twingo".

: con frases como "Cambiaste un Ferrari por un Twingo". "TQG" (junto a Karol G): alusiones a la superación tras la separación.

En este contexto, la inclusión del gol de Ronaldo en "Dai Dai" refuerza la idea de que Shakira sigue utilizando su música como espacio de catarsis y mensaje personal, incluso en un tema oficial de un evento global como el Mundial.

El recuerdo de Rusia 2018

El partido entre Portugal y España fue uno de los más vibrantes de la fase de grupos. Ronaldo anotó un hat-trick, incluyendo el gol de tiro libre que se convirtió en símbolo de su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. La falta de Piqué permitió la ejecución que terminó en el empate, y desde entonces la jugada es recordada como un episodio clave del torneo.

Usuarios en plataformas han comenzado a notar esta posible referencia, señalado que Shakira "no dejó pasar oportunidad" otra vez. Otros defienden que se trata simplemente de un recurso narrativo para mostrar jugadas históricas de los jugadores mencionados.

La aparición del gol de Cristiano Ronaldo en el videoclip de "Dai Dai" mezcla espectáculo y deporte con un trasfondo personal que no pasa desapercibido. Aunque puede ser casualidad, el hecho de que la jugada se originara por una falta de Piqué alimenta la interpretación de una indirecta.

Shakira vuelve a demostrar que su música no solo acompaña grandes eventos, sino que también se convierte en vehículo de mensajes personales que vuelven a generar conversación.