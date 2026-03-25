¡Cuidado! Criminales usan falsas apps 5G para vaciar cuentas bancarias: ¿Cómo protegerse?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

La ciberdelincuencia en Perú ha alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes. Hoy, los atacantes utilizan datos reales filtrados para construir engaños altamente creíbles y tomar el control de dispositivos móviles, accediendo a cuentas bancarias y datos sensibles.

Uno de los fraudes más recientes es el denominado "engaño de optimización 5G". A través de mensajes personalizados, los delincuentes informan a la víctima que su línea será migrada a 5G y la invitan a descargar una supuesta "app oficial".

Sin embargo, lo que parece un trámite técnico puede terminar en el robo de mensajes, acceso a correos, interceptación de códigos bancarios y transferencias no autorizadas.

"Hoy los ciberdelincuentes no improvisan. Utilizan información real y generan escenarios creíbles para que el usuario baje la guardia. La clave está en desconfiar de cualquier solicitud inesperada que implique instalar aplicaciones o compartir accesos", advierte Jorge Zeballos, especialista de ciberseguridad de ESET Perú

Además, los atacantes recurren a técnicas como la suplantación de identidad (spoofing), logrando que llamadas o mensajes aparenten provenir de operadores o entidades oficiales. En estos casos, buscan que el usuario instale aplicaciones fuera de los canales oficiales o desactive medidas de seguridad.

Desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, señalan que incluso las tiendas oficiales pueden alojar aplicaciones maliciosas, por lo que es clave adoptar hábitos de verificación antes de instalar cualquier app.

¿Cómo detectar una app falsa?

Desde ESET recomiendan:

Revisar la reputación del desarrollador,

Analizar reseñas sospechosas,

Identificar errores en descripciones o diseños

Desconfiar de aplicaciones que soliciten permisos innecesarios.

Asimismo, es fundamental evitar descargas desde enlaces externos o mensajes no solicitados. Otra alerta importante es el uso de tácticas de urgencia. Frases como "tu cuenta será bloqueada" o "beneficio por tiempo limitado" buscan presionar decisiones rápidas sin verificación previa.

Señales de que tu dispositivo podría estar comprometido

Entre los principales indicios destacan:

Comportamientos inusuales del móvil

Falsas actualizaciones del sistema

Consumo excesivo de batería o datos

Movimientos bancarios no reconocidos

¿Qué hacer si instalaste una app sospechosa?

La rapidez es clave. Desde ESET recomiendan:

Activar el modo avión

Eliminar la aplicación

Cambiar contraseñas desde otro dispositivo

Contactar al banco para bloquear accesos.

En casos más graves, es recomendable restablecer el equipo a configuración de fábrica. Finalmente, recuerdan que ningún operador ni entidad oficial solicita instalar aplicaciones mediante enlaces enviados por mensajes o llamadas inesperadas.

Mantener herramientas de seguridad activas y utilizar autenticación en dos factores puede marcar la diferencia frente a estas amenazas.