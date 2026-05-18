Selección de Brasil al Mundial 2026: Así quedó la lista de convocados oficial por Ancelotti

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un evento realizado en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro, el técnico Carlo Ancelotti dio a conocer la lista definitiva de convocados de Brasil para el Mundial 2026. Con la presencia de dirigentes, exjugadores y más de 600 periodistas, el entrenador italiano presentó un plantel que mezcla experiencia y juventud, con el regreso de Neymar Jr. como gran novedad.

El mensaje de Ancelotti

Antes de revelar los nombres, Ancelotti reconoció que algunos futbolistas que estuvieron en convocatorias recientes quedaron fuera, lo que podría generar descontento. Pidió disculpas, pero aseguró que esta lista busca alcanzar un nivel alto de competitividad, con el objetivo de que el equipo sea "el más resiliente" del torneo. Incluso afirmó que "no tenía miedo de asegurar que pueden ganar".

Los convocados

Arqueros:

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson Moraes (Fenerbahçe)

Weverton Pereira da Silva (Grêmio)

Defensores:

Alex Sandro (Flamengo)

Gleison Bremer (Juventus)

Danilo da Silva (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Roger Ibáñez da Silva (Al-Ahli Saudi)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley Vinícius (Roma)

Mediocampistas:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo dos Santos (Botafogo)

Fabinho Tavares (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros:

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr. (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

La inclusión de Neymar, que disputará su cuarto Mundial, fue la más celebrada. También destacan Vinícius Jr., Raphinha y el joven Endrick. Sin embargo, sorprendieron las ausencias de Richarlison, Rodrygo y João Pedro, habituales en procesos anteriores.

Camino de Brasil en el Mundial

La Canarinha integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Debut : 13 de junio vs. Marruecos en el MetLife Stadium (Nueva Jersey).

: 13 de junio vs. Marruecos en el MetLife Stadium (Nueva Jersey). Segundo partido : 19 de junio vs. Haití en Philadelphia.

: 19 de junio vs. Haití en Philadelphia. Cierre de grupo: 24 de junio vs. Escocia en Miami.

Previo al torneo, Brasil jugará dos amistosos: el 31 de mayo frente a Panamá en el Maracaná y el 6 de junio contra Egipto en Cleveland.

La lista de Ancelotti refleja un equilibrio entre jerarquía y renovación. Con figuras consolidadas como Casemiro y Marquinhos, y jóvenes promesas como Endrick y Martinelli, Brasil apuesta por un plantel resiliente y competitivo. El mensaje del DT fue claro: la Canarinha no solo busca participar, sino conquistar el hexacampeonato en Estados Unidos, Canadá y México.