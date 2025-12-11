Noches frías continuarán en Lima y en la costa peruana pese a llegada del verano, según el Senamhi

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del verano y la sensación de calor parece estarse retrasando para los ciudadanos de la costa peruana. Según anunció el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima y distintas zonas del litoral del Perú experimentarán frío en los próximos días de diciembre. Conoce aquí las fechas y lugares.

El frío afectará Lima y gran parte de la costa

El inicio oficial del verano está previsto para el 21 de diciembre, sin embargo, Lima y gran parte de la costa presentará noches y madrugadas más frías. Especialmente en los distritos ubicados cerca al mar, la sensación disminuirá.

Según indican los especialistas del Senamhi, este fenómeno se debe a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur. Además, estos dos factores incrementarán la nubosidad en las primeras horas de la mañana y generarán condiciones más frías durante la madrugada.

Desde el 11 al 16 de diciembre, se prevén las siguientes temperaturas nocturnas: entre 13 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 16 °C y 13 °C en La Libertad, entre 14 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 17 °C en Lima Provincia, y entre 12 °C y 15 ° C para Ica.

En tanto, Lima Metropolitana registrará temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C.

Pese a las bajas temperaturas durante las noches y madrugadas, Senamhi informó que, hacia el mediodía y en la tarde, se espera la presencia de brillo solar.

#AtentoAlAviso Lima espera lluvias ligeras en la noche y cielo nublado por la mañana para luego pasar a brillo solar hacia el mediodía.



Además, se prevé que las temperaturas máximas estén próximas a los 26 grados para Lima este y Lima norte



¿De qué distrito eres? Comenta pic.twitter.com/FzUwByDnuE — Senamhi (@Senamhiperu) December 10, 2025

Lluvias atípicas podrían continuar en Lima

Recordemos que, el pasado martes 9 de diciembre, los limeños fueron sorprendidos por lluvias ligeras en varios distritos de Lima, como Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres. La lluvia estuvo acompañada de un incremento temporal de la velocidad del viento.

En diálogo con Andina, el meteorólogo Erick Rojas López, del Senamhi, anunció que este fenómeno, atípico por estas fechas, podría repetirse en los próximos días.

Rojas precisó que las lluvias que se reportaron en parte de Lima Norte y Este se deben a que "la nubosidad de la sierra limeña avanzó hacia la costa, generando precipitaciones débiles". Agregó que, este fenómeno ocurre cuando los vientos superiores favorecen el transporte de nubes de gran extensión hacia el litoral.

Es importante mencionar que, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación. En esa línea, la advertencia va dirigida específicamente hacia los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Según el Senamhi, las noches frías continuarán en Lima y en la costa peruana pese a llegada del verano.