¡Alerta naranja! Senamhi advierte lluvias de fuerte intensidad para las próximas 24 horas en 19 regiones del país

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en varias regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 012, se esperan las precipitaciones entre la tarde del lunes 12 y el martes 13 de enero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre De Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martin y Ucayali.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la selva norte y selva alta (centro y sur) se prevén precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. https://t.co/nJrSfbWRRj pic.twitter.com/usfEZRGtGg — Senamhi (@Senamhiperu) January 12, 2026

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2 800 m s. n. m. y nevada por encima de los 3 900 m s. n. m. de la sierra centro y sur.

Por su parte, se estiman chubascos de fuerte intensidad en la selva norte, selva alta centro y sur, también acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Del mismo modo, el Senamhi advierte presencia de lluvia de ligera a moderada intensidad en la costa norte y centro. Es decir, con mayores acumulados en Tumbes y de ligera intensidad en la costa centro-sur (Ica) hacia el atardecer/noche/madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a seguir revisando las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.