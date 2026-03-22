Alerta naranja para la sierra y la selva: Indeci advierte lluvias intensas en siete regiones para las próximas 24 horas

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 081, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del lunes 23 de marzo en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Loreto : Alto Amazonas, Loreto y Ucayali.

: Alto Amazonas, Loreto y Ucayali. Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, San Martín y Tocache.

: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, San Martín y Tocache. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

🟠 Habría posible #LluviasIntensas (nivel naranja) hasta el 23/3 en varias provincias de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, según informó el @Senamhiperu pic.twitter.com/R6CYGuad6x — COEN - INDECI (@COENPeru) March 22, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad y/o chubascos en la sierra central y sur, con mayor incidencia en la zona sur, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta de San Martín y Huánuco, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas; así como, lluvias localizadas de ligera intensidad y de manera dispersa, principalmente en la costa norte y centro.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta la inminente llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.