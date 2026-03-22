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Alerta naranja para la sierra y la selva: Indeci advierte lluvias intensas en siete regiones para las próximas 24 horas

Fuerte fenómeno climatológico previsto para siete regiones estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la tarde del lunes 23 de marzo.

Lluvias intensas se registrarán en nueve regiones.
Lluvias intensas se registrarán en nueve regiones. Senamhi

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/03/2026

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 081, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del lunes 23 de marzo en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali

  • Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.
  • Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. 
  • Loreto: Alto Amazonas, Loreto y Ucayali.
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, San Martín y Tocache. 
  • Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

En ese sentido, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad y/o chubascos en la sierra central y sur, con mayor incidencia en la zona sur, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta de San Martín y Huánuco, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas; así como, lluvias localizadas de ligera intensidad y de manera dispersa, principalmente en la costa norte y centro.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta la inminente llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'

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