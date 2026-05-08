Liberan autopista Ramiro Prialé tras varias horas de congestión vehicular que afectó a diversos usuarios

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras varias horas de congestión vehicular a causa de un desperfecto sufrido por un bus, se liberó la autopista Ramiro Prialé. Esta situación afectó a diversos usuarios que se vieron obligados a trasladarse a pie a sus destinos, inclusive una familia tuvo que llevar en hombros un féretro hacia el cementerio.

Autopista Ramiro Prialé es liberada tras caos vehicular

Al día siguiente de ser escenario de una caótica congestión vehicular que afectó a diversos pasajeros y conductores de Lima Este así como de otros puntos, se conoció que la autopista Ramiro Prialé fue liberada esta mañana .

Acerca de ello, según un informe de TV Perú Noticias ya se puede observar a diversas unidades vehiculares desplazarse sin mayor problema por esta vía arterial de Lima. Sin embargo, hay personas que consideran que en esta se están realizando obras motivo por el cual han decidido tomar las vías alternas, en donde sí hay gran afluencia de vehículos.

Se liberó la autopista Ramiro Prialé tras varias horas de congestiíon

Caos vehicular por varias horas en autopista Ramiro Prialé

Gran cantidad de personas se vieron atrapados por varias horas en la autopista Ramiro Prialé y la carretera Central. Este caos se desencadenó a raíz de que un bus quedara malogrado en plena vía a la altura de la salida hacia Huachipa, en Chosica, lo que a su vez afectó a aquellos usuarios que se trasladaban desde allí con rumbo al distrito de Ate.

En medio de este acontecimiento, ciudadanos tuvieron que optar por descender de los vehículos y trasladarse a sus destinos a pie. Entre estos se encontraban algunas familias que, en hombros, tuvieron que cargar los ataúdes de sus seres queridos fallecidos con destino al camposanto luego de que los vehículos funerarios quedaran inmovilizados.

Mediante las redes sociales diversos cibernautas registraron a través de fotos y videos las largas colas de unidades vehiculares de todo tipo, entre particulares, taxis, buses, camiones, entre otros, lo que derivó en un gran malestar.

"Hay adultos, hay niños, hay personas enfermas. Cinco horas aquí están caminando. La Policía apareció recién hace una hora, no es posible este caos, este desorden", expresó una ciudadana afectada evidenciando su disconformidad con lo suscitado.

Hay que mencionar que, de acuerdo a información de TV Perú Noticias, conductores denunciaron la ausencia de agentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú y exigieron mayor presencia de efectivos de esta institución.

Como vemos, tras varias horas de congestión vehicular por el que diversos usuarios se vieron obligados a dirigirse a sus destinos a pie y a su vez generó malestar también en conductores, la autopista Ramiro Prialé fue liberada la mañana de este viernes 8 de mayo.