Voraz incendio consume centro comercial: Se reporta al menos 5 fallecidos y más de 40 heridos

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos cinco personas y más de 40 heridos ha dejado como saldo un voraz incendio en las inmediaciones de un centro comercial, de acuerdo a reportes de las autoridades y equipos de emergencia que atendieron la situación.

Incendio de grandes proporciones en centro comercial

La emergencia se registró ayer jueves 7 de mayo en una plaza comercial en la ciudad de Los Mochis, estado de Sinaloa, al noreste de México. Esta se suscitó al promediar las dos de la tarde (hora local) específicamente en el interior del centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas.

De acuerdo a información vertida por medios locales, el fuego inició en el área de cocina de uno de los locales ubicados en el interior del concurrido recinto. Al respecto, las autoridades sostuvieron que las pérdidas materiales son millonarias.

En ese sentido, las primeras investigaciones, se determinó que la voracidad de las llamas del siniestro se propagó de manera inmediata debido a que se encontraba cerca al foco ígneo con negocios de ropa y juguetes lo que ocasionó avivar el fuego con material altamente inflamable.

Un dato relevante es que, diversos comerciantes así como clientes han manifestado que el sistema interno antiincendios del centro comercial mexicano nunca se activó. Pese a ello, el cuerpo de Bomberos la Policía del municipio se hicieron presentes para atender la emergencia. Asimismo, por la magnitud del hecho, también participaron fuerzas estatales y federales.

Recientemente, según la Fiscalía de Sinaloa informó que al menos cinco personas perdieron la vida producto del incendio. Respecto a los heridos, Roy Navarrete, director de Protección Civil en Sinaloa, señaló que la Secretaría de Salud atiende a los lesionados y precisó que 20 personas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que 26 fueron trasladadas a distintos hospitales, 17 de las cuales están bajo atención médica.

Frente a este grave suceso la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó una misión de Enlace y Coordinación, comandada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

🇲🇽🔥Al menos 5 muertos en fuerte incendio en plaza comercial en México



Al menos 5 personas han muerto y otras 30 han resultado intoxicadas durante un incendio registrado en el interior de un centro comercial en la ciudad de Los Mochis (Sinaloa, México).https://t.co/HdsAD0BUxX pic.twitter.com/eWagQxDqxE — RT en Español (@ActualidadRT) May 8, 2026

Otro siniestro en la ciudad de Villahermosa

Hay quen mencionar que, el jueves en la madrugada también ocurrió otro incendio esta vez el escenaario fue un parque de exposiciones localizado en la ciudad de Villahermosa, capital del estado sureño de Tabasco, en el que perdieron la vida cinco personas, de acuerdo a lo informado por el gobernador Javier May.

Es así que el último jueves un voraz incendio se registró en las inmediaciones del centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas, ubicado en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. Producto de esta emergencia al menos cinco personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas.