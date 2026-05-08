Margot Palacios rechaza militancia de Antauro Humala en Juntos por el Perú: "Es un amigo"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la congresista Margot Palacios, calificó como un amigo a Antauro Humala y señaló que no forma parte de la estructura política de Juntos por el Perú. Ello en el marco de las polémicas declaraciones del etnocacerista en torno a Chile.

"Es un amigo, no es militante de Juntos por el Perú. No pertenece a la estructura orgánica del partido. Ningún militante o simpatizante del hermano Antauro ha ingresado, pero han postulado como todo ciudadano tiene derecho", sostuvo en Informamos y Opinamos.

No existe alianza entre Antauro y Roberto Sánchez

La legisladora por Ayacucho precisó que no existe una alianza formal entre el partido que preside el candidato presidencial Roberto Sánchez y Humala, ya que un acuerdo se da únicamente entre organizaciones políticas.

Ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) canceló la inscripción Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) antes de las elecciones, Palacios indica que la presencia de Humala en JP responde a su naturaleza de aliado.

"Entre partidos políticos no hay alianzas, porque se ha proscrito el partido de Antauro Humala. Una alianza se hace entre partidos. Es un amigo, es un aliado", dijo.

Eventual gobierno de Sánchez no le declararía la guerra a Chile

Palacios también se pronunció en torno a las polémicas declaraciones de Antauro Humala con respecto a recuperar Arica y Tarapacá, territorios que Perú cedió a Chile durante la Guerra del Pacífico, el siglo pasado.

Sobre esa intención, aclaró que Humala solo expresó su "deseo personal" como nacionalista, mas no una postura que forme parte del programa de Sánchez, en caso sea elegido como el próximo presidente de la República. "En nuestro programa nunca dice que vamos a ir a la guerra" , señaló.

"Yo he escuchado el íntegro de esa entrevista que ha dado y él habla de que es un deseo de recuperar Arica o Tarapacá por las dos vías que existen: la vía diplomática o la guerra. Es un deseo mío. No es el programa de Juntos por el Perú. No está dentro del plan", aclaró.

A pesar de ello, la parlamentaria indicó que, solo si se presentan las condiciones por la vía diplomática, un eventual gobierno de Sánchez intentaría recuperar los referidos territorios, citando como ejemplo la recuperación del "triángulo terrestre" mediante la Corte de La Haya. "Yo creo que todo tacneño y tacneña nos diría que sí", dijo.

En resumen, la congresista Margot Palacios aclaró que el etnocacerista no forma parte de Juntos por el Perú y que solo es un aliado político. "Se ha proscrito su partido", señaló.