Motociclista de delivery fue atropellada por bus del corredor morado

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente de tránsito se registró en el distrito de San Isidro, luego de que un bus del corredor morado atropellara a una joven motociclista que se encontraba haciendo delivery en la zona.

Cámaras de seguridad registraron el hecho

El siniestro fue captado por cámaras de la Municipalidad de San Isidro, las cuales registraron el momento en que la mujer intentó ganarle el paso al bus público, pero terminó perdiendo el control de la motocicleta y cayó, siendo alcanzada por una de las llantas del medio de transporte.

Testigos del hecho señalaron que el fuerte choque generó momentos de tensión entre peatones y conductores, mientras la joven quedó tendida sobre la pista con el brazo lesionado.

Al lugar llegaron agentes de la Policía y personal de emergencia para atender al herido y controlar el tránsito vehicular, que se vio afectado por varios minutos.

Corredor Morado fue llevado a la comisaría de San Isidro

Tras la llegada de las autoridades al siniestro, el bus del corredor morado y el chofer de la unidad fueron trasladados a la comisaría de San Isidro para que se realicen las diligencias correspondientes.

Por su parte, la mujer fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, quienes la trasladaron en camilla de emergencia a una clínica del distrito. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Incidentes previos del corredor morado

En marzo del presente año, otro bus del corredor morado también fue protagonista de un accidente de tránsito en la avenida Brasil, que producto del impacto, dejó un fallecido.

El hombre de aproximadamente 30 años habría sido embestido cuando intentó cruzar la mencionada avenida, pero fue alcanzado por el bus de transporte público. El hecho, en su momento generó conmoción porque a solo unos pasos había un puente peatonal.

ATU evalúa ampliar la ruta del corredor morado

En la actualidad, el corredor morado inicia su ruta en la estación Bayóvar en San Juan de Lurigancho hasta el distrito de San Isidro. Esta ruta comprende 32 paraderos de ida y 34 de regreso en los que se desplaza por vías principales como Próceres de la Independencia, 9 de octubre, Manco Cápac, México, Fernando Wiesse, Abancay, Prolongación Iquitos y Paseo de la República.

Con la nueva ampliación el paradero inicial sería El Portón en Jicamarca (SJL), cubriendo cerca de 3.9 k.m. adicionales.

Con esta ampliación, se deberán tomar más medidas de tránsito para los buses y así evitar que ocurran nuevos accidentes como el ocurrido hoy contra una joven delivery.