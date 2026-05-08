Papa León XIV recibe su primer año de elección como pontífice con visita pastoral a Pompeya y Nápoles

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de su primer año de elección como sumo pontífice, el papa León XIV se trasladó este viernes 8 de mayo al sur de Italia para ofrecer dos multitudinarias misas en Pompeya y Nápoles.

Robert Prevost fue elegido como el papa número 267 de la Iglesia Católica tras dos jornadas de cónclaves en la Capilla Sixtina, finalmente, su pontificado se dio inicio el domingo 18 de mayo con una misa de entronización en la plaza San Pedro.

Su relación con la Virgen del Rosario de Pompeya

Durante la celebración eucarística en la plaza del Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, León XIV recordó la coincidencia de la vida con respecto a su elección como sucesor de Pedro y la devoción por el santo rosario, motivo por el cual, decidió realizar su visita pastoral a la ciudad italiana.

"Exactamente hace un año, cuando me fue confiado el ministerio de sucesor de Pedro, era precisamente el día de la súplica a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Por eso debía venir aquí, para poner mi servicio bajo la protección de la Virgen Santa", expresó.

En ese sentido, hizo una reflexión sobre la oración del Ave María, definiéndola como "una invitación a la alegría" y que el Rosario "constituye un camino privilegiado para contemplar a Cristo con la mirada de María".

"La repetición de esta oración es como el eco del saludo del ángel Gabriel, un eco que atraviesa los siglos y conduce al creyente hacia Jesús, visto con los ojos y el corazón de la Madre", señaló.

Además, destacó el vínculo entre el nombre pontificio que eligió y León XIII, papa que impulsó ampliamente la devoción al Rosario a través de "un amplio magisterio"; asimismo, destacó su llamamiento por la paz mundial.

Posteriormente, se dirigió a la capilla dedicada a San Bartolo Longo, dónde permaneció unos minutos en oración en la capilla del fundador del Santuario de Pompeya, a quien el mismo León XIV canonizó el pasado 19 de octubre. Sobre la santa misa a realizar en Nápoles, se llevará a cabo en la plaza del Plebiscito, donde se esperan más de 25 000 asistentes.

Su vínculo especial con Chiclayo

La historia de León XIV con el Perú es una relación que comenzó en 1985. Robert Prevost llegó a nuestro país como un joven misionero agustino, forjando su carácter pastoral durante una década en Trujillo, donde dirigió el seminario local y ejerció roles clave como vicario judicial.

Su ascenso y compromiso con la nación se sellaron en dos momentos determinantes:

2014: Asumió la administración de la Diócesis de Chiclayo , convirtiéndose luego en su obispo.

Asumió la administración de la , convirtiéndose luego en su obispo. 2015: Obtuvo la nacionalidad peruana, un gesto que, aunque respondía a formalidades del concordato con la Santa Sede, fue recibido por los fieles como un acto de identidad y pertenencia.

El vínculo inquebrantable con sus raíces peruanas quedó inmortalizado el día de su elección. Tras sus primeras palabras oficiales, León XIV interrumpió su discurso en latín para dirigirse al mundo en español, recordando al país que lo acogió por más de 30 años.

"Si me permiten una palabra: un saludo a todos aquellos y de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en Perú. Donde un pueblo fiel acompañó a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo", indicó emocionado.

Sobre su eventual visita al Perú, en febrero último, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, confirmó el retorno al país de León XIV para finales de este 2026.