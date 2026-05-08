Precio del DÓLAR HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 8 de mayo?

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, viernes 8 de mayo, el tipo de cambio del dólar en Perú muestra una tendencia a la baja luego de un mes complicado en el que la divisa estadounidense alcanzó su nivel más alto del año.

Este comportamiento se produce en un contexto en que los inversores van recuperando confianza ante los resultados de las Elecciones Generales 2026 y el desenlace de la guerra en Medio Oriente.

¿A cuánto cotiza el dólar en Perú HOY, viernes 8 de mayo?

En las últimas semanas, el precio del dólar en toda Latinoamérica ha experimentado importantes fluctuaciones, en gran medida impulsadas por la creciente tensión derivada del conflicto bélico en Medio Oriente.

No obstante, la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente ha renovado el optimismo entre inversionistas y analistas económicos, generando mayor estabilidad en los mercados a nivel mundial.

Según los datos publicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad que otorga valor legal al dólar con fines tributarios y aduaneros, la cotización de apertura de hoy es la siguiente:

VIERNES, 7 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.456 S/ 3.461

Estas cifras representan una reducción respecto a la jornada anterior, cuando el tipo de cambio se ubicó en S/ 3.465 para la compra y S/ 3.470 para la venta.

Es importante recordar que los valores que publica la SUNAT corresponden a la cotización de cierre registrada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del día previo.

Tanto ciudadanos como inversionistas siguen de cerca estas variaciones diarias para tomar decisiones financieras más acertadas y minimizar posibles pérdidas en sus operaciones con moneda extranjera.

Tipo de cambio del dólar paralelo HOY

Para quienes buscan proteger su economía personal, también resulta útil monitorear el llamado dólar Ocoña o dólar de la calle, es decir, aquel que se comercializa en casas de cambio y entre cambistas informales. De acuerdo con el portal cuantoestaeldolar.pe, los precios en el mercado paralelo para hoy son los siguientes:

Mercado paralelo: Compra S/ 3.450 | Venta S/ 3.475

En resumen, a pesar de las tensiones tanto en el ámbito político nacional como internacional, el precio del dólar mantiene su tendencia descendente este viernes 8 de mayo, ofreciendo cierto alivio para quienes realizan transacciones en moneda extranjera.