¡Atención vecinos de Surco! Alcalde anuncia inauguración de Biblioteca Municipal en el distrito

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un video difundido por la cuenta oficial del actual alcalde de Surco, Carlos Bruce anuncia la pronta inauguración de la Biblioteca Municipal de Santiago de Surco. Dicho espacio tendrá áreas modernas y especializadas.

Espacio designado para fomentar la lectura en el distrito

El espacio tiene la finalidad de abastecer con repositorios de descarga de libros que sean requeridos para estudiantes de diferentes edades.

Algunos espacios que se podrán encontrar son salas de lectura especialmente para estudiantes en etapa escolar, zonas para niños que ayuden a despertar su interés por la lectura, áreas multimedia que ofrezcan recursos digitales en favor del aprendizaje y acceso libre a conexión WiFi que sirva de herramienta para complementar los conocimientos.

Como parte de este proyecto, se van a impulsar hábitos de lectura, actividades culturales, así como el objetivo de fomentar debates entre jóvenes y adolescentes, pero en especial conectar esta propuesta con otras que ya existen dentro del distrito como la del Tren del Saber, un espacio que se encuentra adaptado para aprender por medio de libros y talleres que la Municipalidad de Surco ofrece a la población más joven.

La ubicación de esta biblioteca seria dentro de las instalaciones de la Municipalidad y contaría con el nombre Biblioteca Loma Amarilla. Pese a que aún no se conoce la fecha que este establecimiento abrirá sus puertas, la información podría darse a conocer por el mismo canal.

Asimismo, esta iniciativa se suma a muchas que ha impulsado Carlos Bruce dentro de su gestión desde el municipio.

Vecinos, muy pronto inauguraremos la Biblioteca Municipal de Santiago de Surco, un espacio moderno con salas de lectura, zonas para niños, áreas multimedia y acceso libre a WiFi. 📚✨



Un lugar pensado para acercar más cultura, aprendizaje y oportunidades a nuestros vecinos.... pic.twitter.com/8K9UPi20on — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 7, 2026

Otras gestiones realizadas por el Municipio

Como parte de las gestiones realizadas por el apodado "Techito", un factor que le ha hecho ganar relevancia entre los vecinos es la implementación de lugares en favor de las mascotas del distrito. Algunas de ellas han estado reflejadas en campañas de salud para los animales, eventos de adopción responsable

En ese sentido, una iniciativa que se ha retomado este año es el de la "Lonchera Surcana" que brinda una comida equilibrada y saludable para estudiantes de colegios estatales del distrito. De esta manera, se impulsa el desarrollo de los menores de edad y la erradicación de la anemia en este sector de la población.

Finalmente, la presencia de este tipo de iniciativas en favor de la sociedad no solo favorece a las personas que residen en el distrito, sino a la comunidad en general que pueden hacer uso de la Biblioteca Municipal en el distrito.