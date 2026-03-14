Enfen advierte posible prolongación de El Niño Costero hasta diciembre de 2026

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que se mantiene el estado de "Alerta de El Niño Costero" tras el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales así como la evaluación de los pronósticos de modelos climáticos nacionales e internacionales.

Enfen advierte posible prolongación de El Niño Costero hasta diciembre

De acuerdo al comunicado oficial ENFEN N°5-2026, publicado ayer viernes 13 de marzo, la entidad considera que existe una alta probabilidad de que El Niño Costero se prolongue hasta diciembre del presente año "con una magnitud débil por lo pronto".

Acota que no se descarta que este fenómeno pueda alcanzar la magnitud moderada en otoño. Además, precisaron que en el Pacífico central (región Niño 3.4) "sigue siendo más probable la condición neutra hasta junio de 2026". En tal sentido, indicó que es más probable que en junio se desarrolle El Niño Costero.

Asimismo, señala que en la costa norte se puede presentar lluvias superiores a lo normal entre marzo y mayo. Estas podrían caracterizarse por ser de moderada a fuerte intensidad. Y no descarta que se susciten eventos extremos en marzo.

En lo que respecta al ámbito hidrológico, se estima que en los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico prevalezcan caudales superiores a lo normal en marzo y abril. También, los especialistas han advertido el incremento en la frecuencia e intensidad de crecidas repentinas y activación de quebradas.

¿Qué sucederá con los recursos pesqueros?

En tanto, sobre los recursos pesqueros, la Comisión Multisectorial encargada del Enfen avisó que en las próximas semanas la disponibilidad de especies como bonito y perico continúe a lo largo del litoral nacional. Además se espera que especies indicadoras de aguas de la zona ecuatorial sigan desplazándose hacia la zona central del mar peruano.

Enfen brinda recomendaciones

Ante este panorama, el Enfen recomendó a las autoridades y a otras entidades que toman decisiones a que adopten medidas de reducción del riesgo de desastres y a su vez acciones de preparación para responder ante posibles emergencias o peligros inminentes.

También exhortó a realizar seguimiento constante de los escenarios de riesgo, avisos meteorológicos y pronósticos estacionales con el objetivo de implementar oportunamente las medidas correspondientes.

Mediante un reciente comunicado, el Enfen advierte la posible prolongació de El Niño Costero hasta diciembre de 2026 debido a condiciones anómalas en el litoral peruano. Ello, tras realizarse un análisis de condiciones oceánicas y atomosféricas actuales así como pronósticos climáticos nacionales e internacionales.