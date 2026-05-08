Papa León XIV: A un año de la elección del primer pontífice con espíritu y corazón peruano

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace exactamente un año, el 8 de mayo de 2025, los ojos del mundo se posaron sobre el humo blanco emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina. Lo que comenzó como un rumor entre expertos se transformó en un estallido de júbilo cuando el "Habemus Papam" reveló un nombre inesperado para el mundo, pero profundamente querido en el norte del Perú: Robert Prevost.

Bajo el nombre de León XIV, el primer pontífice peruano ha logrado en solo doce meses una transformación notable. Aquel cardenal que prefería el trabajo silencioso y el perfil bajo ha emergido como una de las figuras más influyentes y reconocibles del mundo.

Sin embargo, detrás de la majestuosidad de la Santa Sede, late el recuerdo de su paso por la región de Lambayeque, donde su labor como obispo en Chiclayo sembró una huella pastoral que hoy se proyecta desde Roma hacia los cinco continentes.

Un papa con un vínculo especial con Chiclayo

La historia de León XIV con el Perú es una relación de vida que comenzó en 1985. Robert Prevost llegó al país como un joven misionero agustino, forjando su carácter pastoral durante una década en Trujillo, donde dirigió el seminario local y ejerció roles clave como vicario judicial.

Su ascenso y compromiso con la nación se sellaron en dos momentos determinantes:

2014: Asumió la administración de la Diócesis de Chiclayo, convirtiéndose luego en su obispo.

Asumió la administración de la Diócesis de Chiclayo, convirtiéndose luego en su obispo. 2015: Obtuvo la nacionalidad peruana , un gesto que, aunque respondía a formalidades del concordato con la Santa Sede, fue recibido por los fieles como un acto de identidad y pertenencia.

Su cercanía con Francisco, a quien conoció en Buenos Aires, fue determinante para su ascenso en la Curia. Esto lo llevó en 2023 al corazón del Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos, una de las posiciones de mayor poder e influencia global en la Iglesia.

El vínculo inquebrantable con sus raíces pastorales quedó inmortalizado el día de su elección. Tras sus primeras palabras oficiales, León XIV interrumpió su discurso en latín para dirigirse al mundo en español.

"Si me permiten una palabra, un saludo a todos aquellos y de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en Perú. Donde un pueblo fiel acompañó a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo", indicó emocionado.

Chiclayo como punto de encuentro de fieles

La Diócesis de Chiclayo tiene organizado un programa especial para marcar este aniversario, el programa festivo arrancará a las 14:30 horas, doce imágenes sagradas y sus respectivas hermandades.

La presencia de devociones de gran arraigo, como San Martín de Tours de Reque, el Señor de los Milagros de Chiclayo y la Cruz del Chalpón de Olmos (Motupe), simboliza la unidad de la región Lambayeque en torno a la figura del Papa León XIV.

A partir de las 15:00 horas, el Parque Principal se convertirá en un escenario con un encuentro artístico abierto a toda la comunidad. Bandas de música escolares y agrupaciones cristianas pondrán ritmo a una fiesta que busca reflejar el carácter comunitario que marcó la labor de Prevost en estas tierras.

Se espera una asistencia masiva de fieles. Para cerrar con broche de oro, tras la misa solemne, el atrio de la Catedral volverá a vibrar con un concierto musical, cerrando el homenaje a León XIV con una fusión de arte, devoción y orgullo lambayecano.