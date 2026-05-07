JNE: Tribunal de Honor hace un llamado al respeto tras protestas por resultados electorales

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció sobre las recientes protestas frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los incidentes que derivaron en una denuncia contra Jorge Ugarte, conocido como "El Profe sobre ruedas".

En su comunicado, el órgano recordó que la protesta es un derecho humano fundamental, pero subrayó que debe ejercerse con responsabilidad y respeto hacia las autoridades, funcionarios y la ciudadanía en general.

Llaman a evitar excesos

El pronunciamiento del organismo enfatiza que la protesta se sustenta en derechos reconocidos por la Constitución, como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y los derechos de participación política.

El Tribunal destacó que estos derechos son esenciales para la construcción de un espacio democrático y para la formación de la conciencia social. Sin embargo, advirtió que su ejercicio conlleva la obligación de respetar otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad, la igualdad y el honor.

Comunicado del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral pic.twitter.com/apP4r4h7OT — JNE Perú (@JNE_Peru) May 7, 2026

El comunicado señala que resulta vital evitar actos violentos, racistas o discriminatorios, así como acciones que refuercen estereotipos contra grupos sociales o poblaciones vulnerables.

En ese sentido, exhortó a los actores políticos y ciudadanos a ejercer sus derechos con responsabilidad, evitando que las manifestaciones se conviertan en hostigamiento o amenazas contra las autoridades electorales.

Incidentes durante protestas

El pronunciamiento se da en medio de un clima de tensión tras los resultados de las elecciones generales del 12 de abril. Las manifestaciones frente a la sede del JNE en Jesús María y posteriormente en la vivienda de su presidente, Roberto Burneo, fueron calificadas por la Procuraduría como actos de hostigamiento.

En ese marco, se presentó una denuncia contra Jorge Ugarte por presuntos delitos de sedición, acoso y perturbación de la tranquilidad pública, lo que generó un debate sobre los límites entre la protesta legítima y la intimidación.

#ULTIMO #RT Procurador del @JNE_Peru ha denunciado al streamer Jorge Ugarte, por los delitos de sedición, acoso, grave perturbación de la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad para obligarle a algo en agravio de Roberto Burneo, Presidente de dicho ente electoral... pic.twitter.com/kxusGsUIXh — #PorEstosNo 🇵🇪 Movimiento Ciudadano 🇵🇪 (@PorEstosNo2026) May 4, 2026

El PJ recordó que el respeto a las autoridades electorales es indispensable para preservar la institucionalidad democrática. El comunicado busca marcar un límite claro: la protesta es legítima y necesaria en democracia, pero no puede derivar en violencia ni en presiones indebidas contra quienes tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia del proceso electoral.

El pronunciamiento se convierte en un mensaje de equilibrio: reconoce la protesta como un derecho fundamental, pero advierte que su ejercicio debe estar acompañado de responsabilidad y respeto. En un contexto de polarización y desconfianza, la exhortación busca preservar la convivencia democrática y a evitar que las manifestaciones se transformen en actos que vulneren la paz social.