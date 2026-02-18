Nuevo atentado contra el transporte público: Chofer de 'La Estrella' resultó herido tras ser baleado por extorsionadores

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los atentados armados contra el transporte público parecen no tener fin. Esta vez, un bus de la empresa 'La Estrella' fue baleado por presuntos extorsionadores cuando circulaba por Ancón dejando a su chofer herido.

De acuerdo a las primeros reportes, el hecho se dio sobre las últimas horas del martes 17 de febrero cuando la unidad estaba cerca de culminar su recorrido. En ese momento, dos sujetos aparecieron a bordo de una moto lineal y procedieron a disparar sin reparo alguno contra el vehículo.

El conductor logró esquivar la mayoría de los proyectiles, pero uno de ellos logró darle a la altura del hombro dejándolo herido. Luego de que los atacantes huyeran, testigos y vecinos de la zona trasladaron de inmediato a un hospital cercano

De momento, no se ha logrado identificar al herido, pero si se pudo conocer que deberá ser operado tras recibir el disparo. Hasta el cierre de esta nota se desconoce el estado de salud de este conductor.

Cuarto atentado en 48 horas

Lamentablemente, este nuevo atentado armado representa el cuarto contra el sector transporte público en menos de 48 horas. Por ello, importantes dirigentes del gremio vienen coordinando una serie de medidas para marchar contra el gobierno en los próximos días.

Esto fue indicado por el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas en diálogo con Exitosa. Su indignación se acrecentó luego que efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieran a conductores de 'El Rápido' por presuntamente detener el libre tránsito.

Por ello, su protesta exigirá que no solo se tomen acciones inmediatas para frenar la criminalidad, sino también para que se vayan todos del gobierno ya que a su consideración estos han fallado en su labor de luchar contra la criminalidad.

"Nos estamos reuniendo con las empresas de la coordinadora y también de otros gremios porque vamos a convocar a una paralización general, ojalá sea contundente, para luchar no solo por el derecho a la vida, sino para que estos señores se vayan. Todos han fracasado y en lugar e hacerlo bien, se están comportando de esta manera", indicó.

