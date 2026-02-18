¡En alerta máxima! INDECI advierte que 130 distritos de cinco regiones están en grave riesgo por lluvias intensas

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó este miércoles 18 de febrero, que existen 418 distritos de la sierra y costa norte en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, para el período del jueves 19 hasta el sábado 21 de febrero.

En ese sentido, te brindamos los detalles de las localidades advertidas para que puedas tomar tu precauciones si es que vives en alguna de ellas o si estás por viajar en las jurisdicciones en alerta.

Nota de Prensa N.° 061-2026 | 130 distritos de la sierra y costa norte en riesgo por precipitaciones. Más información ⤵️https://t.co/6ihxpm6VRS — COEN - INDECI (@COENPeru) February 18, 2026

¿Cuáles son las ciudades bajo alerta por el INDECI?

Desde el INDECI han tomado en consideración el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el Aviso Meteorológico N.º 053 del SENAMHI.

Dicha alerta, señala que las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad se registrarán en algunas provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 19 al 21 de febrero, continuarán las precipitaciones en la sierra y la costa norte.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲https://t.co/zNp8PRDiRe pic.twitter.com/yUXCtfo6mq — Senamhi (@Senamhiperu) February 17, 2026

Bajo esta consideración, puntualizan que Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto , con 24, seguido de Arequipa (21), Cajamarca (18) y Huancavelica (11), sumando 74; en tanto, 56 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Piura, se encuentran en riesgo alto . Para conocer los 130 distritos en alerta, pueden ingresar al siguiente enlace:

INDECI recomienda medidas de preparación

Ante esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas.

Así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia. Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Además, de reforzar los techos y las ventanas; e informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Finalmente, la entidad asegura que monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.