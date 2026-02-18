Anuncian cortes de LUZ el 20 y 21 de febrero: Estos distritos se verán afectados en Perú

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Apagón en el país? Conoce qué distritos se verán afectados con los cortes de luz programados para el viernes 20 y sábado 21 de febrero, de forma temporal. ¿Está tu zona incluida en la lista?

¿Por qué serán los cortes de luz?

Si estabas pensando en trabajar desde casa o usar algún electrodoméstico el 20 y 21 de febrero, ten en cuenta el reciente aviso de la empresa Hidrandina. Pues bien, a través de sus redes sociales, la institución responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, anunció que ejecutará una breve restricción del servicio eléctrico en esas dos fechas en determinadas regiones del Perú.

¿El motivo? De acuerdo a lo reportado por la empresa de energía eléctrica, se ejecutará una nueva jornada de trabajos de mantenimiento preventivo que buscan reducir averías y reforzar la continuidad del suministro eléctrico. En ese marco, exhortó a sus usuarios a tomar medidas preventivas para amortiguar el impacto del corte de luz en sus hogares.

Sin energía eléctrica el 20 de febrero

Hidrandina dio a conocer que algunos puntos de la región de La Libertad, Cajamarca y Áncash se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico. Estos son los detalles, toma nota:

En La Libertad:

Distrito de Huanchaco desde las 8:30 a.m. a 1:30 p.m.: Sector: AA. HH. Bello Horizonte: Mzas. 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; Av. Aeropuerto cdra. 01; 02, Sector: AA. HH. Bello Horizonte II etapa: Mza: A. Sector: AA. HH. Villa Aeropuerto: Mza: A. Jr. Amazonas.

Distrito de La Esperanza desde las 3:00 p.m. a 5:00 p.m.: AA. HH. La Verónica: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdras. 17, 18, 19; Condorcanqui cdras. 17, 18; Fraternidad cdra. 1; Garcilazo de La Vega cdras. 2, 3; Huamachiri cdras. 1, 2, 3, 4; Sapiola cdras. 17, 18; Joaquín Olmedo cdra. 1; Manuel Heredia cdras 1, 2.

En Áncash:

Pinra, Canchabamba/Huacaybamba desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.: La Merced, San Juan de Dios, Choncobamba, Santísimo, Maribamba, Tres Alisos, Chuploj, Huaracillo, Alto Marañón, Paria, La Libertad, Huallhuash, Ancucasha, Alpash, Rayan Pilanco, Mendes, Shupa, Tunanmarca, Umbe, José Olaya, Dinamarca, Canchabamba, San Juan de Huaripampa, San Fernando de Turuna, Villa Flores, Pauca, Aurijirca y Pachachin.

Chaccho/Antonio Raimondi desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.: Chaccho.

Mirgas, San Nicolás/Antonio Raimondi, Carlos Fermín Fitzcarrald desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.: Huallquiero, Mirgas, Quillayucro, Cashash, Tinco, Vista Alegre de Illauro, Soledad, Nueva Soledad, Nueva Unión, San Martín de Paras, San Juan de Paras, Estrella Romeral Hierba Santa, Paranco, Despenza Alta, Despenza Yanamayo, Puyaujirca, Querobamba, Nuevo Querobamba, San Nicolás, Huagllapuquio, Pajón, Cachuna, Ganto, Ruris, Chullapa, Huántar, Huántar Chico, Ranchaj, Buena Vista, Santa Rosa, Llamaca, San Antonio de Jaro, Paccho, Jaulinca y Llulluquero.

Sin luz el 21 de febrero: ¿En qué zonas?

Asimismo, la empresa recordó a los usuarios que no habrá luz en estas zonas el sábado, 21 de febrero:

En La Libertad, distrito de Pataz, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.: Pías, Pataz,Cochorco, Chugay, Sartimbamba y demás caseríos aledaños.

En La Libertad, distrito de Pataz, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.: Pías, Pataz,Cochorco, Chugay, Sartimbamba y demás caseríos aledaños.

En Cajamarca, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. : Urb. La Alameda, Urb. San Carlos, Urb. El Bosque, Moyopata II, Urb. El Trébol, Urb. La Perlita, Urb. Zarita, Urb. Santa Rosa, Urb. José Sabogal, Barrio San José, Urb. Jasminez - Zarita, Pp.Jj. Cahuide, Aa.Vv. Villa Herrera, Aa.Vv. El Amauta, Aa.Vv. El Molino, Lote San Carlos, Urb. El Jardín, Barrio Chontapaccha, Barrio San José.

Baños del Inca: C.P. Moyococha, C.P. Tres Molinos, Urb. La Molina.

Así que si tenías planeado tener trabajo remoto desde casa, recuerda que el 20 y 21 de febrero no habrá luz en las regiones de Cajamarca, La Libertad y Áncash, según los últimos reportes de Hidrandina en redes sociales.