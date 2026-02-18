DT de 2 de Mayo destruye a Alianza Lima y elogia a Cristal tras el 2-2: "Es un equipo que sabe jugar"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sacó un resultado positivo al empatar 2-2 ante 2 de Mayo en Paraguay por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Los celestes jugaron gran parte del partido con 10 jugadores por la expulsión de Luis Iberico, pero con toda y esa complicación, estuvieron cerca de traerse los tres puntos a Lima.

Destruye a Alianza y elogia a Cristal

Como indica el protocolo, el estratega del elenco paraguayo habló en conferencia de prensa para dar sus impresiones del duelo jugado en Pedro Juan Caballero. Ahí, Eduardo Ledesma fue consultado sobre varios puntos como la diferencia entre los bajopontinos y Alianza Lima.

En ese momento, el joven entrenador indicó que había gran distancia entre ambos equipos ya que los dirigidos por Paulo Autuori saben a lo que juegan defendiéndose con el balón y con tránsitos rápidos en ataque.

"Es diferente, el rival es distinto, el rival tiene otra manera de jugar. Sobre todo ellos se defienden bien con el balón, es un equipo que sabe jugar, pasan rápido la línea de balón. Nosotros tuvimos nuestra falla en no presionar rápido y dejar que ellos se organicen", indicó.

Pese a ello, el estratega paraguayo dejó en claro que fueron en busca del empate en todo momento dejando espacios en sus líneas defensivas. El entrenador indicó que estos son los riesgos que se deben tomar en partidos como los de Copa Libertadores.

"Por momentos no nos animamos, esto es fútbol, el rival también juega y los detalles te hacen perder o ganar los partidos. También el jugador que está dentro del campo siente al público. Dentro del campo el jugador es el que decide, nosotros estamos para ayudarlos, pero es verdad que por ratos nos ganó la ansiedad", añadió.

Sporting Cristal les manejó el balón

Finalmente, Ledesma lamentó que el elenco peruano manejara la pelota durante gran parte del cotejo fallando en el plan que tenían el cual era no dejarlos jugar y hacer daño con contras rápidas.

"Creo que sucedió lo que no queríamos. Durante mucho tiempo dejamos jugar al rival, dejamos que se defiendan con el balón y le permitimos sostener el balón incluso con diez hombres", finalizó.

En resumen, el entrenador de 2 de Mayo aseguró que Sporting Cristal es mejor equipo que Alianza Lima luego del 2-2 en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores jugado en Pedro Juan Caballero.