Crisis Política: ComexPerú exhorta a quien suceda a José Jerí a mantener en el cargo al Gabinete Ministerial

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) exhortó a quien asuma la Presidencia de la República por sucesión constitucional, a mantener en el cargo a la mayoría de integrantes del Gabinete Ministerial que todavía preside Ernesto Álvarez Miranda, a fin de evitar "cambios amplios e innecesarios" en un período de transición breve.

A través de un comunicado publicado este miércoles 18 de febrero, el conglomerado de empresas advirtió que "un recambio apresurado implica reiniciar procesos, postergar decisiones urgentes y generar mayor incertidumbre" en un país que, desde 2016, ha tenido siete presidentes.

Insta a priorizar la estabilidad y la continuidad en la gestión del Ejecutivo

Con referente al sucesor o sucesora de José Jerí tras haber sido censurado la tarde del martes 17 de febrero por el Parlamento, desde ComexPerú puntualizan que la coyuntura actual exige prudencia y decisiones orientas a resguardar el orden constitucional.

Bajo esta consideración, y teniendo en contexto el desarrollo de las próximas elecciones generales en menos de dos meses, para la Sociedad, el país necesita "señales claras" de predictibilidad, con la finalidad de proteger la confianza, la inversión y el empleo.

En ese sentido, apuestan por la continuidad de los ministros de Estado, salvo cambios que sí podrían ser "necesariamente estructurales" por quien asuma el Poder Ejecutivo; es decir, entre María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y José María Balcázar (Perú Libre).

"No se trata de una defensa de personas, sino de evitar que el Estado se detenga en un período de transición breve, en el que resulta clave dar continuidad a lo avanzando", señala la entidad.

Comunicado.

Prioridades y compromisos

Ante la crisis política que nuevamente atraviesa el Perú, ComexPerú menciona que la prioridad del país debe ser "garantizar una transición ordenada" hasta los comicios que se celebrarán el domingo 12 de abril próximo para preservar el funcionamiento del Estado y proteger el clima de confianza que necesita la economía y la generación de trabajo.

Asimismo, se ponen a disposición para contribuir con "propuestas técnicas", con el objetivo de respaldar todas las decisiones orientadas a preservar la gobernabilidad y asegurar su continuidad, en beneficio de todos los peruanos.

Además, del respeto a la Constitución con referente a los mecanismos de control político (la censura), siempre y cuando se desarrollen de forma responsable, respetando el debido proceso y orden democrático.

De esta manera, ComexPerú se pronuncia sobre el panorama que girará entorno al nuevo o nueva presidente (a) del Perú.