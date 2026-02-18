SIN AGUA hasta por 12 horas el 19 de febrero: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte del servicio?

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este jueves 19 de febrero. Descubre en esta nota de Exitosa si tu distrito se verá afectado con la restricción temporal.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, Sedapal indicó que el corte temporal del servicio de agua potable en algunos puntos de Lima Metropolitana se deberá a los trabajos de mantenimiento y labores necesarias para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso.

Asimismo, la empresa estatal recordó que la interrupción será ejecutada de forma temporal. En ese marco, exhortó a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para minimizar el impacto de la restricción.

También les recuerda que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", señaló la entidad.

Sin agua en San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. de la Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa.

Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. de la Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 46.

Corte de agua en Lima Cercado

Áreas afectadas: Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Madre de Dios, Av. Paseo de la República, Ca. Manuel Segura. Ca. Mariano Carranza.

Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Madre de Dios, Av. Paseo de la República, Ca. Manuel Segura. Ca. Mariano Carranza. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 35.

Interrupción del servicio en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Popular San Juan Bautista, Urb. La Alborada, Urb. Popular San Carlos.

Urb. Popular San Juan Bautista, Urb. La Alborada, Urb. Popular San Carlos. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 347.

Es así como Sedapal, a través de sus redes sociales, anunció que este jueves 18 de febrero se realizará una interrupción programada del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida, que afectará tanto a hogares como a establecimientos comerciales, se aplicará durante varias horas, por lo que se recomienda tomar previsiones desde ya.