Gremio de Mototaxistas realizará marcha este 19 de febrero frente al Congreso: "Sufrimos por la extorsión"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el pdte. de la Confederación de Mototaxistas, Herberth Villafan, indicó que su gremio realizará una protesta frente al Congreso de la República, este jueves 19 de febrero; ello debido a que continúa el incremento de la inseguridad ciudadana en la capital. "Pareciera que nuestra vida no vale nada", enfatizó.

Denuncian abandono por parte del Estado

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Villafan indicó que, constantemente, los mototaxista son víctimas de extorsión y el sicariato. Según precisó, existen varios compañeros que se encuentran en "abandono" debido al temor que les genera la situación actual del país, en torno a la ola de criminalidad.

"El día de mañana vamos a hacer una marcha al Congreso para exigir y entre ello también, tenemos con señalar con toda claridad que las medidas que se toman sobre el caso de la inseguridad ciudadana, no han servido para nada, al contrario, ha crecido la criminalidad, entonces exigimos que se tomen medidas más pertinentes, razonables para poder enfrentarlo en mejores condiciones", dijo a nuestro medio, este miércoles 18 de febrero.

En tal sentido, el vocero indicó que el gremio de mototaxistas ha tomado la decisión de convocar una marcha este jueves 19 de febrero; esta movilización se realizará rumbo a la sede del Poder Legislativo y tiene como finalidad, hacer oír los desesperados pedidos en torno a medidas para garantizar la seguridad de cada trabajador.

Más de 2 millones de mototaxistas afectados

Según detalló, casi un 30% de las asociaciones y empresas de dicho rubro, no hay persona alguna que quiera asumir la dirigencia por temor a ser asesinatos; es así que estos constantes ataques contra mototaxistas estaría apuntando a "destruir" el gremio. "Hacen lo que les da la gana a través de los cobros indebidos", precisó.

De acuerdo a lo expresado por Villafan, en el Perú hay más de 2 millones de mototaxistas. En Lima, son 600 mil que se encuentran en el sector formal, por lo que la cifra se eleva al considerar los informales. "Hemos recopilado de todas las municipales que autorizan el permiso de operación a los vehículos menores", detalló.

"Nosotros llegamos a los lugares donde no llegan los transportistas mayores, pero detrás de nosotros están los sicarios (...) Estamos llegando a una situación terrible, insoportable que todos los días nos golpean, nos asesinan, por ejemplo, casi 50% ya pagan cupos, por asociaciones y ahora van a pagar de manera individual", declaró.

En conclusión, el pdte. de la Confederación de Mototaxistas, Herberth Villafan, manifestó su indignación ante la falta de medidas drásticas por parte del Gobierno ante los constantes casos de extorsión y sicariato.