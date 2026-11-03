COEN: 20 puertos del litoral centro cerrados por oleajes de ligera a moderada intensidad

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral centro, la Autoridad Marítima Nacional (DICAPI) dispuso el cierre temporal de 20 puertos y terminales. Esto se confirma en el reporte del COEN y la Marina de Guerra actualizado este martes 3 de noviembre, que precisa que 20 siguen abiertos.

Fenómeno se mantendrá

De acuerdo con las previsiones técnicas elaboradas por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el fenómeno anómalo se mantendrá vigentes hasta el próximo domingo 8 de noviembre. Frente a esto, recomendó suspender actividades pesqueras, acuícolas, turísticas y recreativas en puertos afectados para prevenir accidentes o afectaciones a embarcaciones.

🌊 #LitoralCentro | @MGP_DICAPI informa que 20 puertos se encuentran cerrados debido a la presencia de #Oleajes de ligera a moderada intensidad. Según la @DHN_peru, este fenómeno permanecerá vigente hasta el 8 de noviembre. https://t.co/pH76E5ktUS — COEN - INDECI (@COENPeru) November 3, 2026

Capitanías y terminales afectadas

El informe contempla la suspensión de operaciones en la Caleta Santa, la Caleta Coishco, el Puerto Chimbote, el Terminal Multiboyas Chimbote, el Terminal Portuario Chimbote Muelle N° 1 y Muelle N° 2, así como el Muelle Portuario Sider 'C'. En esa misma área la medida preventiva también se dará en el Puerto Samanco, el Puerto Casma, la Caleta El Dorado, la Caleta Los Chimius, la Caleta Tortugas y la Caleta La Gramita.

Según el reporte, en el sector administrado por la Capitanía de Puerto de Huacho, se consigna el cierre del Puerto Huacho, la Caleta Carquín y la Caleta Vegueta. Por otra parte, la Capitanía de Puerto de Chancay inhabilitó temporalmente las operaciones en el Terminal Multiboyas BPO, el Muelle 1 (TPMC), el Muelle 2 (TPMC) y el Puerto Chancay (Bahía).

Por último, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Juan, se determinó que las actividades se paralicen en el Puerto San Nicolás. Las autoridades a cargo han dispuesto continuar con el monitoreando de la evolución del mar para evaluar progresiva reapertura de las caletas.

INDECI alertó por oleajes anómalos

El último lunes el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) alertó sobre la presencia de oleaje de ligera intensidad proveniente del suroeste en el litoral peruano, precisando que el fenómeno que se mantendrá desde el domingo 1 hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.

Las playas abiertas y semiabiertas en orientación hacia el suroeste serán las afectadas, de acuerdo con el boletín informativo N° 045-2026-INDECI/COEN. Los puntos en donde estas condiciones se presentarán son los sectores del norte, centro y sur de la costa peruana.

Ante la posibilidad de oleajes de ligera a moderada intensidad, la DICAPI dispuso el cierre de 20 puertos del litoral centro como medida preventiva. De acuerdo con el COEN, a nivel nacional 106 permanecen abiertos.