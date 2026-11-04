¿Problemas? Renato Rossini Jr. se luce en aplicación de citas, pese a estar en un romance con Samahara

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Renato Rossini Jr. vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que se descubriera que mantiene activo su perfil en Raya, una exclusiva aplicación de citas utilizada por celebridades, influencers y empresarios. El hallazgo llamó la atención debido a que el exchico reality mantiene actualmente una relación sentimental con Samahara Lobatón.

Renato es hallado en aplicación de citas

La revelación fue difundida por un programa de espectáculos, que identificó la cuenta del hijo de Renato Rossini en esta plataforma. Según lo informado, su perfil continúa disponible y muestra fotografías en las que aparece sin polo. Una usuaria, que prefirió mantener su identidad en reserva, fue quien encontró la cuenta y confirmó que se trataba del exparticipante de 'El Gran Chef Famosos'.

Un detalle que despertó mayores sospechas es que Raya funciona mediante una membresía mensual o anual, por lo que mantener activo el perfil implica continuar pagando una suscripción. Esta característica generó interrogantes sobre la permanencia del exchico reality en una aplicación destinada a conocer personas y establecer posibles vínculos sentimentales.

Al ser consultado sobre este descubrimiento, Renato Rossini Jr. reconoció que estaba registrado en la plataforma, aunque aseguró que ya no la utiliza debido a su relación con Samahara Lobatón. Asimismo, explicó que simplemente había olvidado eliminar su cuenta y que, después de enterarse de que seguía visible, tendría que retirarla.

Por otro lado, manifestó que no recuerda cuánto paga por la membresía, ya que el cobro se realiza automáticamente a su tarjeta. Finalmente, cuando le preguntaron si alguna mujer podría revelar que había hecho una coincidencia con él en la aplicación, respondió de manera ambigua, sin ofrecer mayores detalles sobre su actividad en Raya.

"Ahora que me han avisado debería sacarlo, pues como yo ya no estoy soltero, me he olvidado que lo tenía", dijo Renato entre risas.

Melissa apoya la relación de Samahara y Renato

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas que la empresaria realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. En ese espacio, invitó a sus seguidores a consultarle sobre diferentes aspectos de su vida personal. Entre las interrogantes que recibió, una estuvo relacionada directamente con el acercamiento sentimental de su hija y el modelo.

Ante la consulta, Melissa Klug respondió que hasta ese momento había observado felices a Samahara y Renato, además de expresar su deseo de que esa situación se mantenga. De esta manera, la empresaria mostró una actitud favorable hacia la relación y dejó entrever que está pendiente de esta nueva etapa en la vida amorosa de su hija.

"Que hasta ahora los veo felices y espero que así siempre", dijo la empresaria.

Es así que, el hallazgo ha generado interrogantes sobre la permanencia de Renato Rossini Jr. en una plataforma destinada a conocer personas, especialmente por su actual relación sentimental. Aunque el exchico reality atribuyó su presencia a un olvido, su explicación no evitó que el descubrimiento despertara curiosidad sobre el estado de su perfil en Raya.