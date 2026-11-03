Cerca de 30 falsos profesionales fueron identificados en hospitales desde 2024, alerta Dr. José Vásquez

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el Dr. José Vásquez, decano del Consejo Regional de Médicos Tecnólogos, alertó que desde el 2024 se vienen encontrando cerca de 30 falsos profesionales que manipulan equipos radiológicos y que estarían usando una licencia emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, lo que no equivale a la colegiatura exigida por ley.

Tras una verificación

De acuerdo con el galeno, junto al Ministerio Público encontraron personas no aptas haciendo uso de estos equipos, desde que empezaron con estas verificaciones hace dos años. Precisó un caso donde mostraron un permiso para operar, pero que eso no le daba potestad para hacerlo.

"El año pasado hemos encontrado en Ica dos personas, auxiliares de enfermería portando un documento que le proporcionaba el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que se llama licencia. Como le dije al fiscal, esa licencia no reemplaza un título profesional", sostuvo José Vásquez.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el Dr. José Vásquez, decano del Consejo Regional de Médicos Tecnólogos, alertó que desde el 2024 se vienen encontrando cerca de 30 falsos profesionales que manipulan equipos radiológicos y que estarían usando una licencia emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, lo que no equivale a la colegiatura exigida por ley. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

Indicó que la fiscalización se realizó con el fin de hacer prevención en salud y asistieron cuando se presentaron denuncias. Acotó que son seis áreas profesionales y su labor abarca todas.

""Hemos hecho más de 600 fiscalizaciones. A nivel de Fiscalía alrededor de 25 a 30 personas. En el terreno legal se le hace seguimiento, la elevación a denuncia, como en Ica hasta una denuncia penal porque estaba una auxiliar de enfermería haciendo las labores de un profesional tecnólogo médico", señaló.

Extranjero detenido en Hospital Hipólito Unanue

El último lunes se conoció que un ciudadano de nacionalidad venezolana fue intervenido el 16 de octubre cuando manipulaba un equipo de rayos X durante una cirugía de tobillo en el Hospital Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino. Se le identificó como Rafael Josué Briceño Faccitondo de 37 años y no contaba con colegiatura vigente.

Mediante una visita inopinada se realizó la intervención por parte de integrantes del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo del centro de salud mencionado, tras recibir denuncias reiteradas por el ingreso de equipos radiológicos de terceros establecimientos. A esto se le suman otras denuncias de trabajadores que reportaron la presencia de roedores en el área de traumashock, así como fallas en equipos.

Ante el reciente caso de un ciudadano extranjero que fue encontrado manipulando un equipo de rayos X en el Hospital Hipólito Unanue sin ser un profesional ni contar con la colegiatura vigente, el doctor José Vásquez, decano del Consejo Regional de Médicos Tecnólogos, indicó que desde 2024 se encontraron casi 30 casos similares.