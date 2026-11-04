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No se mete en escándalos

Hernán Barcos defiende a su esposa tras escándalo con Ana Paula y Paolo Guerrero: "Nosotros estamos tranquilos"

Hernán Barcos respondió a la polémica entre su esposa, Giuli Cunha, y Ana Paula Consorte, defendió la tranquilidad de su familia y aseguró que no permitirá que las críticas los afecten.

Hernán Barcos defiende a su esposa y arremete contra Paolo y Ana Paula
Hernán Barcos defiende a su esposa y arremete contra Paolo y Ana Paula (Composición Exitosa)

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/11/2026

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Hernán Barcos decidió pronunciarse sobre la polémica que involucra a su esposa, Giuli Cunha, y Ana Paula Consorte, luego de que sus diferencias se hicieran públicas tras un partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El delantero argentino defendió a su familia y dejó en claro que prefiere mantenerse al margen del escándalo, también por respeto a Paolo Guerrero, quien fue su compañero de equipo.

Hernán Barcos pone el parche tras escándalo

Durante una comunicación telefónica con una reportera de un programa de espectáculos, el popular 'Pirata' fue consultado por la relación que anteriormente mantenía con la brasileña y los motivos que habrían provocado el distanciamiento. Sin embargo, el futbolista aseguró desconocer qué sucedió y evitó entrar en mayores detalles sobre el enfrentamiento.

"No, no sé, me gustaría saberlo también, pero no tenemos nada que decir nosotros... Nosotros no le hicimos nada a nadie y estamos muy tranquilos con quienes nosotros somos, no vivimos de eso nosotros", indicó.

Asimismo, Barcos aprovechó la conversación para responder a los cuestionamientos dirigidos contra su entorno familiar. El atacante manifestó que tanto él como su esposa llevan una vida tranquila y estable, por lo que no permiten que los comentarios externos afecten su relación. De esta manera, dejó en evidencia que no pretende alimentar la controversia.

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Antecedentes 

Cabe recordar que el enfrentamiento comenzó después del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, disputado el jueves 29 de octubre. En aquella ocasión, Ana Paula Consorte cuestionó públicamente a Giuli Cunha por un supuesto gesto hacia Paolo Guerrero desde las tribunas, luego del gol anotado por el delantero argentino.

Posteriormente, la brasileña explicó que consideraba lo ocurrido una falta de respeto hacia su pareja, debido a la relación profesional que mantiene con Barcos. No obstante, el futbolista optó por no involucrarse en las diferencias entre ambas mujeres y reafirmó su intención de proteger la tranquilidad de su familia.

"Somos una familia muy tranquila, nadie nos dice a nosotros quiénes somos, si somos buenos o malos, nosotros estamos muy tranquilos, vivimos en paz, somos una familia estable", dijo el futbolista de manera muy tranquila.

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De esta manera, Hernán Barcos dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en el enfrentamiento entre su esposa y Ana Paula Consorte. Mientras la controversia continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo, el delantero argentino prefiere priorizar la estabilidad de su familia y mantenerse alejado de nuevos cuestionamientos públicos.

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