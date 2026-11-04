Villa El Salvador: joven de 18 años fue asesinado durante enfrentamiento entre presuntos barristas

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento entre presuntos barristas en Villa El Salvador (VES). El crimen ocurrió en una alameda concurrida por familias y menores de edad, generando alarma entre los vecinos que se encontraban en los alrededores.

La víctima fue identificada como Diego Leonardo Coquis, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la berma en el cruce de las avenidas Central y Velasco Alvarado. Según la información preliminar, el enfrentamiento se desató aproximadamente a las 8:00 p. m., luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de presuntos barristas en la zona.

Investigación en curso

Tras el reporte, los efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y cercaron el área para permitir que los peritos de Criminalística realizaran las diligencias correspondientes. Posteriormente, la vía fue liberada; sin embargo, hasta el momento no se ha determinado en qué circunstancias exactas se produjo el disparo que acabó con la vida del joven.

Asimismo, se desconoce si Diego formaba parte de alguno de los grupos enfrentados o si fue alcanzado por una posible bala perdida. Esta última hipótesis será materia de investigación, debido a que, durante las primeras diligencias, no se encontraron elementos que lo vincularan con alguno de los presuntos grupos de barristas.

Por otro lado, los vecinos denunciaron que la presencia de presuntos barristas y los enfrentamientos en este sector se han vuelto recurrentes. Advirtieron que estos episodios no solo ponen en riesgo la vida de las personas, sino que también ocasionan daños materiales en las viviendas aledañas.

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Cabe resaltar que, hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas como sospechosas del asesinato. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar si el joven fue una víctima circunstancial del enfrentamiento.

Otros enfrentamientos entre barristas

Hace dos semanas, una presunta pelea entre falsos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima dejó a dos transeúntes heridos de bala en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió durante la medianoche, cuando un grupo de jóvenes habría protagonizado actos de violencia con armas de fuego en plena vía pública, causando temor entre los vecinos.

Según fuentes policiales, los incidentes comenzaron cerca de las 12 de la medianoche en la calle Las Retamas, en el cruce con la avenida Las Violetas. En ese lugar, un grupo de jóvenes empezó a correr mientras portaba armas de fuego y realizaba varios disparos al aire, en medio del presunto enfrentamiento entre simpatizantes de ambos equipos de fútbol.

Durante el tiroteo, dos hombres de 39 y 28 años, quienes caminaban por la zona y no estarían involucrados en la disputa, resultaron heridos por impactos de bala en las piernas. Tras el ataque, ambos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora, donde permanecen recibiendo atención médica, según la información proporcionada por las autoridades.