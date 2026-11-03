Comas: explosión en fábrica clandestina de pirotécnicos deja a un hombre muerto y dos heridos en Trapiche

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una fuerte explosión en un presunto taller clandestino de pirotécnicos conmocionó a los vecinos de Comas durante la mañana del martes 3 de noviembre. El estallido dejó un hombre fallecido y dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital.

¿Dónde ocurrió la explosión que dejó un muerto en Comas?

El accidente se registró aproximadamente a las 11 de la mañana en la asociación Huertos de Tungasuca, cerca de la avenida Trapiche. El inmueble habría sido utilizado para almacenar o fabricar productos pirotécnicos de manera clandestina.

La víctima mortal fue identificada como Marco Antonio Javier Ancasi, de 61 años. Además, otras dos personas resultaron heridas debido a la detonación y necesitaron atención médica tras el incidente.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Una explosión al interior de un presunto taller clandestino de pirotécnicos en Comas ocasionó la muerte de una persona y otra quedó herida. Los vecinos de la zona expresaron su pesar y la falta de presencia policial. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 3, 2026

Los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde los heridos permanecían con pronóstico reservad. Hasta el lugar también llegaron unidades de bomberos, personal de rescate y equipos de atención médica.

La detonación generó alarma entre los residentes de Huertos de Tungasuca. Los testimonios recogidos por medios locales describieron una fuerte explosión, acompañada de humo que alcanzó las viviendas cercanas. También se reportó que algunos objetos pirotécnicos salieron despedidos del establecimiento.

Reporte de incendio.

Sucamec intervino otro taller clandestino de pirotécnicos días antes

La emergencia ocurrió después de que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) realizara un operativo contra otro taller clandestino en Comas, el último 27 de octubre.

Durante aquella intervención, las autoridades decomisaron 204 avellanas, 22 tortas importadas de uso recreativo y 50 segmentos de mecha para castillo. También encontraron insumos químicos empleados en la elaboración de productos pirotécnicos y detuvieron al presunto responsable del establecimiento.

El operativo contó con la participación de efectivos policiales, representantes del Ministerio Público y personal de la Municipalidad de Comas. La intervención permitió retirar del lugar diferentes materiales utilizados para fabricar artículos pirotécnicos sin autorización.

Por otro lado, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró la atención de una emergencia en Huertos de Tungasuca a las 10:58 a. m. del 3 de noviembre. El incidente fue consignado como incendio y corresponde a la dirección donde ocurrió la explosión.

La tragedia en Comas dejó un fallecido y dos heridos tras la explosión en un presunto taller clandestino de pirotécnicos. El caso se suma a las intervenciones realizadas por Sucamec contra establecimientos ilegales dedicados a la fabricación y almacenamiento de estos productos en el distrito.