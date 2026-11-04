Valentino es destruido en redes sociales tras polémico comentario contra trabajadores: "Se salió de contexto"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El influencer Valentino Palacios se encuentra en medio de una polémica tras protagonizar una transmisión en vivo en la que lanzó comentarios desatinados sobre las personas que se levantan desde muy temprano para cumplir con sus jornadas laborales. Sus declaraciones generaron una ola de rechazo en redes sociales, por lo que decidió pronunciarse y asegurar que sus palabras fueron malinterpretadas.

La nueva polémica de Valentino

La controversia comenzó luego de que se difundiera un video en el que el creador de contenido aparece visiblemente alterado mientras responde a un usuario durante una transmisión en directo. En medio de su reacción, hizo una comparación con quienes deben levantarse a las cinco de la mañana para acudir a sus centros de trabajo y cumplir extensas jornadas laborales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera despectiva en la que se refirió a la vida de estas personas, a quienes calificó de "miserables." Sus expresiones no tardaron en generar indignación entre los internautas, quienes cuestionaron su falta de empatía hacia los trabajadores que diariamente se esfuerzan para salir adelante.

"Podré ser cabr** todo lo que tú quieras, a comparación de este cabr** no tengo que levantarme mañana a las 5 de la mañana para ir a trabajar y estar todo el día en ese trabajo y que tu miserable vida se repita", dijo el tiktoker en respuesta a un usuario de redes.

Valentino se defiende

Ante la repercusión de sus declaraciones, Valentino Palacios decidió utilizar sus redes sociales para dar su versión de los hechos. El influencer manifestó que estaba siendo víctima de una ola de críticas e insultos en distintas plataformas digitales, además de considerar que sus comentarios habían sido sacados de contexto.

Asimismo, explicó que su reacción se produjo después de recibir constantes agresiones verbales por parte de un espectador que llevaba varios minutos insultándolo durante el en vivo. Según sostuvo, el usuario también habría recurrido a expresiones homofóbicas para provocarlo, situación que terminó desencadenando su respuesta frente a la cámara.

"Me están funando horrible. Realmente sí, me están funando por todos lados, por algo que creo que se salió de contexto y están haciendo como que noticias falsas", dijo en un reciente live.

Pese a sus explicaciones, el descargo del creador de contenido no consiguió frenar las críticas. Por el contrario, miles de usuarios continuaron cuestionando sus expresiones y la forma en que se refirió a quienes trabajan desde tempranas horas. De esta manera, Palacios quedó en el centro de una controversia que sigue generando reacciones en redes sociales.