José Vásquez denuncia falso profesional y cuestiona contratación en el hospital Hipólito Unanue: "No tiene ningún certificado"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Hospital Hipólito Unanue enfrenta cuestionamientos por la presencia de un extranjero que habría realizado funciones sin acreditación profesional y por los requisitos de contratación para el área de radiología. El Colegio de Tecnólogos Médicos pidió aplazar el concurso para proteger la atención de los pacientes.

Decano revela desconocimiento del director sobre falso profesional

En entrevista con Exitosa, el Dr. José Vásquez, decano del Consejo Regional I del Colegio de Tecnólogos Médicos, informó que su institución realizó una inspección al Hospital Hipólito Unanue para conocer la situación del ciudadano extranjero que habría desempeñado funciones de radiología sin contar con la preparación profesional correspondiente.

En medio de su pronunciamiento, el representante del gremio conversó con el director del establecimiento de salud. Según explicó, el funcionario le manifestó que desconocía que esta persona estuviera realizando dichas labores dentro del nosocomio.

Vásquez sostuvo que el ciudadano extranjero no contaba con documentos que respaldaran su formación como profesional de esta especialidad. Además, señaló que tampoco tenía colegiatura ni estudios universitarios que acreditaran su preparación para realizar procedimientos relacionados con el área de radiología.

"No tiene ningún certificado, ni colegiatura, ni estudios universitarios", sostuvo.

El decano también se refirió a las funciones que habría desempeñado esta persona dentro del hospital, donde se habría involucrado en procedimientos relacionados con el uso de equipos de rayos X durante una intervención quirúrgica. El caso fue comunicado por representantes del Colegio de Tecnólogos Médicos.

Colegio cuestiona contratación de técnicos en radiología

El profesional también cuestionó el requerimiento de personal del Hospital Hipólito Unanue. Según explicó, el establecimiento buscaba contratar a un técnico en lugar de un tecnólogo médico especializado en radiología, lo que generó preocupación en el Colegio de Tecnólogos Médicos.

Ante ello, la institución solicitó aplazar el concurso de contratación para revisar el perfil requerido y garantizar que las funciones del área sean asumidas por personal con la preparación profesional correspondiente.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el Dr. José Vásquez, decano del Consejo Regional de Médicos Tecnólogos, reveló que el hospital Hipólito Unanue han requerido la contratación de un técnico y no un profesional tecnólogo médico en radiología. En ese... pic.twitter.com/IKMNwR1mYs — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

El representante gremial advirtió que incorporar trabajadores que no cuenten con la formación adecuada podría afectar la calidad de atención a los pacientes. Por ello, insistió en la importancia de contratar profesionales capacitados para realizar labores especializadas en radiología.

El pronunciamiento de Vásquez también reflejó la denuncia ante el presunto falso profesional extranjero que habría realizado funciones en el hospital. De esta manera, el Colegio mantiene su pedido de aplazamiento del concurso y cuestiona tanto los requisitos de contratación como la presencia de personal sin acreditación.