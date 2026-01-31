¡Alerta en salud! Minsa alerta sobre medicamento inyectable y ordena su RETIRO del mercado

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), ha emitido una alerta sanitaria que necesita de plena difusión para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Así, se advierte respecto a un producto farmacéutico, para uso inyectable, y se ordena el retiro del mercado de todas las unidades de un lote al detectar un resultado crítico tras pasar por control de calidad.

Alerta por producto farmacéutico

Una alerta sanitaria dada a conocer por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) pone en alerta a pacientes que utilicen productos inyectables.

Una reciente alerta de consumo publicada el pasado 29 de enero da cuenta que el producto farmacéutico 'Polvo para suspensión inyectable (MEGACILINA B 1 200 000 UI)', cuya presentación en caja cuenta con un vial con polvo para suspensión inyectable está en la mira.

Al interior de la caja también se cuenta con 1 ampolla disolvente (agua estéril) por 5mL, con registro sanitario EE-10170 y cuya fabricación es en Ecuador.

La Digemid ha dispuesto que se de el retiro y destrucción de todos los productos referidos con el lote 2304067, ello por haber obtenido un resultado desaprobado al pasar por control de calidad.

"La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 2304067 del producto farmacéutico", se lee en la alerta.

Minsa alerta sobre retiro de producto farmacéutico

Retiro del mercado del producto

El retiro de este producto vendido en farmacias busca prevenir que los usuarios de este fármaco no vean afectada su salud. Ello, luego de que se obtenga un resultado crítico tras un ensayo de calidad en uno de sus componentes.

"Control de calidad determinó que no es conforme para el ensayo de pH de la suspensión reconstituida (25°C). Resultado crítico de calidad", indica el reporte.

MEGACILINA B 1 200 000 UI (Bencilpenicilina benzatinica)

El uso de este componente podría poner en riesgo la salud de los consumidores, motivo por el cual se ha emitido esta reciente alerta sanitaria para advertir a los usuarios.

Por ello, se recomienda a la ciudadanía a abstenerse de usar este fármaco para salvaguarda la salud de la población. Asimismo, que las farmacias descarten la venta de este producto.

