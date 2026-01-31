Alarma en Arequipa: Volcán Misti presenta DESCENSO de lodo volcánico y genera alerta en quebrada

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este sábado 31 de enero, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) lanzó una alerta informativa donde advierte sobre un descenso de lahar, es decir, flujo del lodo volcánico del volcán Misti, en Arequipa. Ello generó una alerta en la quebrada.

Descenso de lahar en el Misti activa alerta de INDECI

La entidad informó que el evento se inició a las 5:47 p.m. de hoy, donde han empezado a descender del volcán una mezcla fría de sedimentos, como cenizas volcánicas, fragmentos de roca y bloques en la quebrada Huarangal, en dirección al río Chili.

El reporte del IGP señala que el lahar sigue una de las rutas naturales de drenaje del Misti, especialmente en la quebrada en mención, situada al suroeste. Este fenómeno incluye agua, ceniza y material volcánico.

Ante la preocupante situación en la quebrada, ubicada en la zona de Los Incas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el INDECI activaron el protocolo de alerta y difundieron un mensaje de prevención mediante el sistema SISMATE.

La alerta llegó a través de un mensaje de texto recibido en los teléfonos móviles de los vecinos de Arequipa, advirtiendo sobre los riesgos que conlleva este lahar, como la afectación de viviendas, cultivos y vías de tránsito.

COEN e INDECI enviaron un mensaje de alerta a arequipeños por descenso de lahar volcánico del Misti.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse alejados del lugar y evitar cruzar puentes y badenes cercanos, con el fin de prevenir accidentes y reducir el riesgo.

"Población mantenerse alejada de la quebrada Huarangal - Los Incas. El llamado es a no transitar por la quebrada ni por las estructuras que la atraviesa", se lee en el mensaje.

También exhortaron a identificar zonas seguras, rutas de evacuación y también a preparar una mochila de emergencias, siguiendo estrictamente las indicaciones oficiales.

¿Por qué un lahar representa un riesgo para los ciudadanos?

Un lahar se forma generalmente cuando lluvias intensas remueven depósitos de ceniza acumulados en el interior de un volcán, aunque también puede originarse por deshielo o erupciones. En este caso, aplica a las precipitaciones que se están presentando en diversas zonas del país.

Los lahares pueden desplazarse a gran velocidad y recorrer varios kilómetros, por lo que representan un riesgo importante para poblaciones e infraestructura ubicadas debajo.

En Arequipa, este fenómeno ya ha ocurrido: diversas quebradas que atraviesan la ciudad han sido afectadas por lahares. Por ello, las autoridades mantienen una vigilancia permanente, especialmente durante temporada de lluvias.

