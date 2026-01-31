Trágico accidente en Chimbote: Violento choque frontal de vehículos deja dos fallecidos

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo accidente vehicular enluta la región Áncash. Este sábado, un violento choque frontal entre un trailer y una camioneta en la Vía Evitamiento de Chimbote dejó a dos fallecidos, quienes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Dos víctimas mortales deja violento choque vehicular en Chimbote

La tragedia ocurrió cerca de las 6 de la mañana a la altura del km. 24+400, en el sector Santa Clemencia, a la altura del río Lacramarca, cuando un trailer de tres ejes de color blanco ejes impactó violentamente contra una camioneta marca Kia, quedando volcado de lado.

Los vehículos involucrados en el siniestro, identificados con las placas C2J-725 y H2M-255, eran conducidos por Guillermo Poma y Julián Ávalos Salinas.

Ambos choferes resultados con heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Chimbote. En tanto, las dos personas fallecidas requieron de la intervención de las autoridades y del Cuerpo General de Bomberos para el levantamiento de los cuerpos.

Según fuentes policiales, las víctimas mortales fueron identificadas como Henry Ávalos Salinas y Yovani Tapia Gámez.

Trailer siniestrado quedó volcado de lado tras el violento choque con una camioneta en Chimbote.

El portal Cultura TV señaló que personal especializado de la UPIAT Chimbote acudió al lugar del accidente para realizar la inspección técnica policial, en coordinación con el Ministerio Público y personal de la Comisaría PNP 21 de Abril.

El fatídico choque ocasionó la restricción del tránsito vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores de la zona tomar rutas alterna.

