RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Fatal choque frontal

Trágico accidente en Chimbote: Violento choque frontal de vehículos deja dos fallecidos

Un fatídico choque frontal de dos vehículos en la Vía Evitamiento de Chimbote dejó dos víctimas mortales este sábado: un conductor y copiloto de un trailer que quedaron atrapados entre los fierros.

Fatal choque de un trailer con camioneta deja dos fallecidos en Chimbote.
Fatal choque de un trailer con camioneta deja dos fallecidos en Chimbote. Composición Exitosa

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 31/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo accidente vehicular enluta la región Áncash. Este sábado, un violento choque frontal entre un trailer y una camioneta en la Vía Evitamiento de Chimbote dejó a dos fallecidos, quienes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Dos víctimas mortales deja violento choque vehicular en Chimbote

La tragedia ocurrió cerca de las 6 de la mañana a la altura del km. 24+400, en el sector Santa Clemencia, a la altura del río Lacramarca, cuando un trailer de tres ejes de color blanco ejes impactó violentamente contra una camioneta marca Kia, quedando volcado de lado.

Los vehículos involucrados en el siniestro, identificados con las placas C2J-725 y H2M-255, eran conducidos por Guillermo Poma y Julián Ávalos Salinas.

Ambos choferes resultados con heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Chimbote. En tanto, las dos personas fallecidas requieron de la intervención de las autoridades y del Cuerpo General de Bomberos para el levantamiento de los cuerpos.

Según fuentes policiales, las víctimas mortales fueron identificadas como Henry Ávalos Salinas y Yovani Tapia Gámez.

Cercado de Lima: Fatal DERRUMBE de obra de construcción sepulta y mata a un carpintero en av. Argentina
Lee también

Cercado de Lima: Fatal DERRUMBE de obra de construcción sepulta y mata a un carpintero en av. Argentina

Trailer siniestrado quedó volcado de lado tras el violento choque con una camioneta en Chimbote.
Trailer siniestrado quedó volcado de lado tras el violento choque con una camioneta en Chimbote.

El portal Cultura TV señaló que personal especializado de la UPIAT Chimbote acudió al lugar del accidente para realizar la inspección técnica policial, en coordinación con el Ministerio Público y personal de la Comisaría PNP 21 de Abril.

El fatídico choque ocasionó la restricción del tránsito vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores de la zona tomar rutas alterna.

Tragedia en Cusco: Rayo mata a familia completa mientras viajaba en motocicleta en Espinar
Lee también

Tragedia en Cusco: Rayo mata a familia completa mientras viajaba en motocicleta en Espinar

Migraciones inaugura nueva sede en Chimbote y refuerza servicios

El pasado 13 de enero, Migraciones inauguró una nueva sede en la ciudad de Chimbote para fortalecer la atención a la ciudadanía y mejorar los servicios migratorios en la región Áncash.

Balladares destacó que Migraciones cumple un rol clave en la seguridad nacional y el orden interno, mediante una atención permanente y acciones de control migratorio articuladas con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, gobiernos regionales, gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado.

"Se suscribirá un convenio el cual permitirá contar con un espacio físico adecuado para la atención de usuarios nacionales y extranjeros en la provincia de Huaraz, optimizando la prestación de servicios", remarcó.

Un fatídico choque frontal de dos vehículos en la Vía Evitamiento de Chimbote dejó dos víctimas mortales este sábado: un conductor y copiloto de un trailer que quedaron atrapados entre los fierros.

Temas relacionados Ancash Chimbote Chofer de trailer Exitosa Chimbote Santa Clemencia Tráiler Via Evitamiento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA