Cercado de Lima: Fatal DERRUMBE de obra de construcción sepulta y mata a un carpintero en av. Argentina

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Fatídico final para un trabajador. La tarde de este sábado 30 de enero, un fatal derrumbe de obra de construcción en Cercado de Lima sepultó a un carpintero que laboraba en su interior y le causó la muerte. Se desconoce si los trabajos contaban con licencia municipal.

Lamentable derrumbe en obra deja un fallecido

El hecho ocurrió en la cuadra 23 de la avenida Argentina. Al lugar llegaron cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos, así como efectivos de la Policía de rescate. Sin embargo, el obrero, padre de tres menores, no logró sobrevivir.

El fallecido trabajador fue identificado como Pablo Illescas y tenía apenas 39 años.

Aun se desconocen las causas del derrumbe y la persona jurídica a la que le pertenece la obra en la que aconteció el accidente. Tampoco se sabe si la construcción contaba con la licencia municipal requerida.

Aproximadamente a las 2 de la tarde, arribaron a la escena miembros del serenazgo y un fiscal de turno para realizar las pericias correspondientes en torno al fatal incidente.

Carpintero fallece tras derrumbe en obra de construcción en Cercado de Lima.

Derrumbe de roca impacta bus y deja un herido grave en Cusco

Este jueves, se registró un accidente en la vía Cusco-Arequipa originado por el desprendimiento de una gran roca que cayó e impactó contra un bus de transporte interprovincial en el distrito de Quiquijana, dejando dos personas heridas con pronóstico reservado.

El lamentable incidente se produjo a las 2 de la tarde en la provincia de Quispicanchi, cuando el vehículo de placa CFS-606, correspondiente a la empresa "Los Rápidos del Sur", se traladaba a la ciudad del Cusco a través de la comunidad de Colca.

La roca, de regular tamaño, impactó el lado derecho del bus, hiriendo a dos pasajeros: Maryori Valderrama, de 19 años, y Marcelino Jara Zavaleta. Ante la emergencia, fue la misma unidad la que trasladó a los heridos al centro de salud de la ciudad de Urcos.

Pero fue el varón quien se llevó la peor parte. Mientras que Valderrama fue diagnosticada con policontusiones, Jara Zavaleta presenta un traumatismo encéfalo craneano grave. Debido a su estado de salud delicado, sería evacuado a la ciudad del Cusco.

Según Andina, apenas 20 minutos después, se registró otro accidente en la misma vía, que dejó también dos heridos. Esta vez, no fue originado por causa de la naturaleza, sino a raíz del despistaje de un auto, que volvó en el sector de Pikillaqta, en el distrito de Andahuaylillas.

En Cercado de Lima, un carpitero de 39 años perdió la vida luego de que fuera sepultado por el derrumbe de una obra en la que estaba laborando en la avenida Argentina.