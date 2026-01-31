¡Atención! EsSalud anuncia inversión de más de S/ 600 millones en 2026 para renovar equipos y servicios

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de su Programa de Inversiones 2026, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que invertirá su presupuesto de más de S/600 millones para ejecutar la modernización de sus establecimientos de salud y, así, garantizar una mejor atención y respuesta ante la creciente demanda.

El programa, recientemente aprobado, pretende fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del Estado frente a la elevada cifra de pacientes que requieren de atención médica a diario. Combinará proyectos de largo plazo con acciones inmediatas con impacto directo.

EsSalud invertirá en acciones inmediatas y mejoras a largo plazo

Según el Estado, el presupuesto de EsSalud se distribuirá estratégicamente para atender dos tipos de necesidades: las que requieren mejoras de fondo y a largo plazo y otras que demandan soluciones inmediatas en los hospitales, centros y postas.

"Estamos trabajando con una mirada de futuro. Estas inversiones no solo buscan mejorar la infraestructura o renovar equipos, también garantizar que nuestros asegurados reciban una atención más oportuna, segura y de calidad en todo el país", afirmó el presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego.

Una primera parte del presupuesto, equivalente a 396 millones de soles, se destinará a proyectos o intervenciones de mayor alcance que permitan mejorar la infraestructura y los servicios hospitalarios.

Dentro de estos recursos se plantea la ejecución de 40 proyectos de inversión en distintas regiones del país, que incluyen obras de construcción, ampliación o modernización de ambientes y servicios de salud.

Presupuesto aprobado permitirá a EsSalud adquirir renovados equipos médicos en 2026.

Para ello, se contemplan 20 estudios de preinversión que cumplen un rol fundamental al permitir evaluar y planificar técnicamente futuras obras. De esta forma, aseguran que los próximos proyectos respondan a las reales necesidades de los asegurados y cuenten con una adecuada planificación.

La segunda parte de este presupuesto, que corresponde a 204 millones de soles, no estará ligada a proyectos, sino que serán destinados a atender necesidades inmediatas de los hospitales y centros asistenciales.

Con este capital, se realizará la compra, reposición y renovación de equipos médicos y asistenciales. Otra parte está orientada a fortalecer el equipamiento médico y otros gastos prioritarios para mejorar la atención diaria.

¿A qué regiones impactarán las mejoras de EsSalud?

Las intervenciones de la Programa de Inversiones 2026 está contemplado en diversas regiones del país como Lima, Puno, Cajamarca, La Libertad, Ica, Junín, Cusco, Amazonas, Loreto, Lambayeque, Piura, Tacna, Moquegua y Madre de Dios.

En estos departamentos, EsSalud busca garantizar una distribución descentralizada de los recusros, priorizando las zonas con mayor necesidad de fortalecimiento sanitario.

De esta forma, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que invertirá más de S/600 millones de soles para modernizar establecimientos y mejorar su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de atención.