Sismo sacude Lima HOY, 31 de enero: Conoce AQUÍ la magnitud y detalles del último temblor registrado

El Centro Sismológico Nacional (Censis) ha reportado un sismo de considerable magnitud durante la tarde de este sábado 31 de enero alertando a la población. Conoce aquí los detalles.

Sismo en Lima hoy, 31 de enero

El último día del mes de enero se ha reportado un sismo de magnitud 4.0 alrededor de las 16:28 de la tarde de este sábado 31 de enero en la ciudad de Lima.

El reporte del Censis, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), indicó que el temblor sentido en la capital ocurrió a 68 kilómetros al oeste de la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura, Lima.

Entre los otros puntos del registro se indica que contó con una profundidad de 49 kilómetros, latitud de -11.34, una longitud de -78.18 y una intensidad de II-III Huacho, según la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0057

Fecha y Hora Local: 31/01/2026 16:28:11

Magnitud: 4.0

Profundidad: 49km

Latitud: -11.34

Longitud: -78.18

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 68 km al O de Huacho, Huaura - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 31, 2026

Adicionalmente, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brindó detalles del sismo ocurrido durante esta tarde de verano. En ella indicó que el epicentro fue en el mar peruano.

Reporte del COEN-Indeci

Algunos usuarios de internet reportan que sí han logrado sentir el movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la capital, mientras que otros reportan que el sismo fue muy leve.

En esa línea, según el rango de magnitud del IGP, el temblor registrado esta tarde cuenta con alerta verde, dando cuenta que es un sismo de baja magnitud por encontrarse en la categoría < 4.5

Alerta de tsunami desactivada

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú brindó información sobre el movimiento telúrico con epicentro en Huacho, Lima.

En el reporte indica que este "no genera tsunami en el litoral peruano" por lo que la advertencia emitida no movilizará medidas de emergencia en la costa limeña.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

31-01-26 16:28:11

Magnitud: 4.0 Mw

Referencia: 68 km al O de Huacho, Huaura - Lima

Profundidad: 49.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/231apxW7iT — Hidrografía Perú (@DHN_peru) January 31, 2026

¿Qué medidas tomar ante un temblor?

El Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Ante ello, Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias.

