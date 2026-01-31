Universitario suma a su último extranjero a horas de su debut en el Torneo Apertura

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de partidos sin transmitir y otras polémicas, la Liga 1 arrancó estos fin de semana con encuentros que darán que hablar. Por ejemplo, el flamante tricampeón Universitario de Deportes se estrenará en el torneo local ante toda su gente al recibir al ADT de Tarma en el Estadio Monumental.

Universitario suma a su último extranjero para el 2026

Fuera de lo netamente futbolístico, un tema que captó la atención de los hinchas fue el examen que debían rendir Matías Di Benedetto y Williams Riveros para obtener la ansiada nacionalidad peruana y así no ocupar plaza de extranjero de cara a la actual temporada.

En las últimas horas se pudo conocer que el defensor argentino obtuvo una nota aprobatoria por lo que se convertirá en peruano en las próximas semanas. Sin embargo, el caso del central paraguayo es completamente diferentes ya que este habría reprobado por segunda vez dicha prueba.

Williams Riveros será el ultimo extranjero del año en Universitario.

Con ello y con los tiempos justos, la directiva de Universitario habría decidido que no vuelva a rendir la evaluación por lo que se convertiría en el séptimo y último extranjero. Eso sí, el popular 'Jerarquía' no será parte del duelo ante ADT de Tarma ya que arrastra una suspensión por una expulsión en la última fecha del torneo 2025.

Alex Valera dejaría Universitario

Mientras César Inga finalmente se quedó en el club merengue, otro de los principales elementos del equipo podría decirle adiós a la institución. En los últimos días se pudo conocer sobre el interés por el goleador de los merengues: Alex Valera.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta quien precisó que son dos clubes de México y dos clubes de Europa quienes estarían interesados en contar con sus servicios. Eso sí, los de Ate no se desprenderán de su ariete si es que no desembolsan una importante suma de dinero.

"2 equipos mexicanos y 2 equipos europeos han preguntado condiciones por Alex Valera. Ojo, no hay oferta pero 1 equipo de Europa podría hacer llegar la oferta en las próximas semanas. Alex Valera tiene contrato por todo el 2026. La U pretende extender el vínculo con una mejora salarial. No habría problema para ello pues Valera está contenta en el club", indicó el hombre de prensa.

En resumen, Williams Riveros será el último extranjero de Universitario para la temporada 2026 luego de reprobar el examen de nacionalización.