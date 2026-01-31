Gobierno peruano autorizó la extradición de 'Pequeño J' a Argentina por triple femicidio en Florencio Varela

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El Gobierno peruano autorizó la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', el principal acusado por el triple feminicidio en la ciudad Florencio Varela. El sujeto de 20 años fue detenido en Lima en septiembre del año pasado tras fugarse del citado conurbano de Buenos Aires.

Gobierno peruano aprueba extradición de 'Pequeño J' a Argentina

A través de la resolución suprema N°041-2026-JUS publicada en el Diario Oficial El Peruano, dispositivo suscrito por el presidente de la República, José Jerí, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y el canciller Hugo de Zela.

Recordemos que la justicia argentina lo acusa de homicidio agravado premeditado y con ensañamiento, alevosía y violencia de género. El también denominado 'Montana' fue capturado en Lima el pasado 30 de septiembre de 2025 en el distrito de Pucusana, luego de haber huido de la ciudad de Florencio Varela.

Valverde Victoriano es el principal acusado por el triple feminicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La defensa de 'Pequeño J' había rechazado en octubre pasado la extradición voluntaria, por lo que las autoridades argentinas solicitaron a sus pares de Perú una resolución oficial.

Ahora, tras aceptarse la mencionada solicitud, el siguiente paso de este proceso será la coordinación logística de la entrega de Tony Janzen, quien permanece recluido en el penal de Cañete, a las autoridades argentinas y también su posterior traslado hacia suelo argentino, donde la Justicia lo requiere.

Este texto administrativo estipula: "Disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no

cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, caso contrario, aquella deberá considerarse aplazada".

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a 'Pequeño J'

El pasado 3 de octubre de 2025, Tony Valverde Victoriano fue recluido por efectivos del INPE en el penal de Cañete, luego de que el Poder Judicial dictara la sentencia preliminar de nueve meses.

En las imágenes compartidas por el Instituto Nacional Penitenciario se observa a alias 'Pequeño J' vestido con un polo, un pantalón de buzo y sandalias. Este sujeto ingresó a la prisión enmarrocado, ahí procedió a firmar un padrón con el que se hizo oficial su estatus de interno.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Por su presunta autoría intelectual en el triple feminicidio ocurrido en Argentina, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva, con fines de extradición, para Tony Valverde, alias 'Pequeño J'.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar:... pic.twitter.com/HA5f7OhS2I — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2025

Como vemos, el Gobierno peruano autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', a Argentina, quien es acusado de ser el principal autor de un triple feminicidio en la ciudad Florencio Varela.