Virus Nipah: OMS informó que tiene bajo riesgo de contagio a nivel global y recomienda no restringir viajes

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Autoridades sanitarias de India alertaron sobre un nuevo brote del virus Nipah, provocando que algunos países adoptaran medidas para evitar su expansión sobre todo restringiendo viajes. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que este virus zoonótico tiene bajo nivel de contagio a nivel nacional, regional y global.

OMS considera bajo el riesgo de expansión del virus Nipah

Luego de la confirmación de dos casos en el estado de Bengala Occidental, el reciente jueves 29 de enero, y la declaración de una alerta epidemiológica por parte de las autoridades indias, la entidad sanitaria indicó que existe un bajo riesgo de propagación del mortal virus Nipah.

Vale recordar que, las autoridades sanitarias de India, el pasado 26 de enero, notificaron a la OMS un par de casos confirmados por infección por Nipah, en el distrito de North 24 Parganas. Un hombre y una mujer, enfermeros entre 20 y 30 años, quienes desarrollaron los síntomas a fines de 2025 y fueron hospitalizados a inicios de enero.

En este contexto, la Organización evalúa como moderado el riesgo para la salud pública a nivel subnacional, mientras que lo considera bajo a nivel nacional, regional y global, al no haberse detectado propagación fuera del área afectada.

En tal sentido, no recomienda restricciones a los viajes ni al comercio dando así un mensaje de tranquilidad en medio de la preocupación en todo el mundo ante una eventual pandemia como la del COVID-19. Además, ninguna de las personas que estuvo en contacto con los casos confirmados ha dado positivo, lo que refuerza la evaluación de bajo riesgo.

"Es fundamental reforzar la detección temprana y las medidas de prevención y control en los centros de salud para evitar la transmisión asociada a la atención médica", subrayó la organización sanitaria.

Países asiáticos toman medidas de prevención ante virus

Aunque la OMS señala que el virus Nipah tiene bajo nivel de contagio, algunos países de Asia han intensificado sus medidas de prevención a fin de evitar su propagación como Tailandia, que el pasado domingo 25 de enero, ordenó que se realice un control sanitario en tres aeropuertos.

Adicionalmente, Nepal se unió a esta serie de medidas preventivas, específicamente controlando a los viajeros que aterrizan en el aeropuerto de Katmandú y otros puestos fronterizos terrestres que comparten con la India. Hong Kong, Malasia, Singapur también endurecieron los controles de seguridad en puertos aéreos.

Pese a confirmarse dos casos de contagio por el virus Nipah, la OMS informó que este microorganismo tiene una propagación baja de contagio y recomendó no restringir viajes, pese a que algunos países ya han adoptado esta medida a modo de prevención.