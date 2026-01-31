Migraciones habilitará más de 65 mil citas de pasaporte en febrero a nivel nacional: ¿Dónde solicitarlo?

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará más de 65 mil citas de pasaporte electrónico para el mes de febrero. La solicitud para obtener estos documentos estarán disponibles en los 30 puntos de atención a nivel nacional.

65 mil citas para febrero

Con el fin de contar con más posibilidades de obtener un pasaporte, Migraciones ha habilitado una mayor cantidad de citas para gestionar el pasaporte electrónico.

Durante el mes de febrero, 65 000 citas para obtener el pasaporte electrónico estarán disponibles a nivel nacional en los 30 puntos de atención, ubicados en 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao.

En comparación con el mes de enero del 2026, se ha incrementado en un 31.75% las citas otorgadas para febrero, aumentando la capacidad de respuesta ante la demanda ciudadana.

El superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, indicó que se está incrementando "de manera sostenida" las citas a nivel nacional para obtener el documento de "forma segura, ordenada y sin intermediarios", precisó.

¿Cómo solicitar la cita?

No hay necesidad de acudir presencialmente para reservar una cita. Los ciudadanos pueden reservarlo de manera rápida sin la necesidad de requerir de personas externas que puedan poner en riesgo la información personal.

Para iniciar el trámite se debe hacer el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810. De hacerlo a través de esta plataforma se debe registrar el DNI del beneficiario. Posteriormente, se tiene que reservar una cita en la web https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe Listo. Este procedimiento puede realizarse de forma presencial acudiendo a un Migracentro y sedes MAC para gestionar la cita.

Más de 780,000 pasaportes emitidos en el 2025

Durante el 2025, el organismo ha emitido más de 780 mil pasaportes electrónicos en todo el país, cifra que ha superado por tercer año consecutivo las cifras anuales de expedición del documento.

La entidad ha indicado que garantiza el servicio de expedición para el 2026 y parte del 2027 con la llegada de 400 000 libretas de pasaporte en diciembre del año pasado. Estas se suman a las que encuentran en la bóveda de la entidad.

