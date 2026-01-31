SJL: Delincuente robo S/ 6 mil en autopartes y deja sin trabajo a taxista

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Los robos continúan a la orden del día. Un delincuente robó S/6 mil en autopartes de un automóvil que era la herramienta de trabajo de taxista. Cámaras de videovigilancia captaron el rostro del delincuente durante el robo junto a otros dos cómplices en este robo.

Delincuentes roban S/ 6 mil en autopartes

Las calles de San Juan de Lurigancho se encuentran sometidas al crimen. Un taxista sufrió el robo de las autopartes del vehículo que utilizaba para ganarse la vida.

El hecho ocurrió en la calle San Vicente cuando dos criminales se acercaron hacia el vehículo durante horas de la madrugada del pasado 28 de enero.

Dos sujetos se aproximaron hacia el vehículo para forcejear sus autopartes y sea más fácil poder sustraerlas. Tras realizar su cometido, es cuando aparece un tercer sujeto, cuyo rostro fue captado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Este criminal se acercó hacia el vehículo con una mochila donde guardó las autopartes robadas. Posteriormente, se observa que el sujeto se aleja de la zona sin rastro conocido.

Sin embargo, el registro visual de las cámaras captaron un vehículo de color azul que se estacionó cerca de la zona y se presume que fue el auto usado por los criminales para huir.

Entre las autopartes robadas se encuentran implementos electrónicos que permiten el funcionamiento del vehículo. Tales autopartes han sido valorizadas en 6 mil soles.

Agraviado quedó sin trabajo

El dueño del vehículo tuvo que suspender el alquiler del automóvil dejando al taxista sin el medio de transporte con el cual sustentaba sus gastos.

Desde el día del robo, el taxista se ha quedado sin un sustento económico con el cual contribuir al cuidado de su familia. El agraviado indicó que el trabajo como taxista era su principal fuente de ingresos familiar, siendo este ataque un impacto en su calidad de vida.

La víctima invoca que las autoridades policiales den con la captura de los tres criminales implicados tras sentar la denuncia policial en la comisaría de la jurisdicción.

La entrega de los videos captados por las cámaras de seguridad hacia las autoridades son pruebas claves para identificar a los criminales. Al menos tres sujetos habrían participado en este robo.

