Ola de calor en Lima: Estas son las playas que alcanzarán niveles de radiación UV extrema este fin de semana

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que durante este fin de semana se prevén niveles de muy alta a extremadamente alta de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral de Lima. Por tal motivo, ha exhortado a la población a extremar cuidados principalmente en las horas en las que hay mayor intensidad de calor.

Rayos UV muy altos

Con la llegada de la temporada de verano diversas familias optan por aprovechar el fin de semana para relajarse y acudir a las playas. Sin embargo, no todos son conscientes de que permanecer por tiempo prolongado debajo del sol puede traer consecuencias.

En esa línea, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente dio a conocer que hoy sábado 31 de enero y mañana domingo 1 de febrero se registrarán niveles muy altos y extremadamente altos de radiación UV en balnearios de Lima Metropolitana.

Sobre ello, vale indicar que según la escala de Índice Ultravioleta, los niveles de 8 a 10 corresponden a una categoría de peligro muy alto. De igual manera, 11 u otra cifra mayor se cataloga como extremadamente alta, lo que representa un mayor riesgo para la piel y la visión.

Pronósticos para el sábado 31 de enero

En Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, ubicados al norte de la capital, se pronostica una radiación con valores de hasta 11, que son considerables extremadamente altos. En dichos balnearios, las temperaturas fluctuarán entre temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 25 °C.

Además, en las playas del centro los termómetros marcarán las temperaturas mínimas que oscilan entre 20 °C y máximas de 25 °C. Mientras que, en balnearios del sur el Índice Ultravioleta (IUV) podría alcanzar valores de 9, a su vez se presentarán temperaturas mínimas alrededor de los 19 °C y máximas de 24 °C.

Pronósticos para el domingo 1 de febrero

Mientras tanto, Senamhi ha pronosticado que para este domingo 1 de febrero las playas del norte de Lima, se conservará una medición de 11 en el nivel de radiación registrando temperaturas entre 20 °C y 26 °C. Por su parte, en las playas del centro, el valor se ubicará en 11 y los registros térmicos serán de 20 °C hasta 26 °C.

Además, en balnearios del sur, se prevén valores de IUV alrededor de 10, con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 25 °C.

Si tienes previsto acudir este fin de semana a alguna playa de LIma toma en consideración las temperaturas que se registrarán debido a que exponerse a estas puede afectar tu piel y visión.