Alerta por sarampión en el Perú: Seis regiones en alto riesgo por baja cobertura de vacunación

En diálogo con Exitosa, el vocero del Minsa, Alexis Hoquín Ruiz, advirtió que las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Arequipa y Lambayeque poseen una baja cobertura de vacunación, en medio de la alerta epidemiológica emitida por los recientes casos confirmados.

Menores no tienen vacunación completa

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Ruiz recordó que en territorio peruano, se han confirmado dos casos de sarampión, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) alertó el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión.

En tal sentido, el vocero indicó que la alerta epidemiológica implica la mejora de la vacunación debido a que niños menores de 5 años no han completado dicho esquema, por lo que el sector buscaría cerrar brechas. Según precisó, el esquema consta de dos dosis para garantizar una protección efectiva contra el sarampión.

Cabe mencionar que, en el Perú aproximadamente un 90% de niños tienen la primera dosis; sin embargo, esto no ocurre con la segunda dosis, la cual en muchos casos no son colocadas. Es así que, en varias regiones la cobertura de vacunación es mucho menor, lo que pone en riesgo la salud de muchos niños, debido a que muchas de dichas regiones son fronterizas.

"Con segundas dosis no llegamos a esos niveles de cobertura, estamos bordeando los 75, 76% y en algunas regiones es menor, por ejemplo regiones de la selva lo que es Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y parte de lo que es Arequipa y Lambayeque", dijo a nuestro medio, este viernes 6 de marzo.

Brigadas asisten a comunidades indígenas

Además, el vocero del Minsa expresó su preocupación debido a que muchos de los países que tienen frontera con Perú, tienen casos elevados de sarampión, por lo que podría existir un riesgo de contagio hacia niños que no cuenten con el esquema completo de vacunación.

Ante esta situación, Hoquín hizo un llamado hacia los padres de familia de Lima y provincias, con la finalidad de que prioricen la salud de sus hijos y los vacunen no solo contra el sarampión, sino contra otras enfermedades. Esto debido a que la cobertura no solo es baja en algunas regiones, sino también en la capital.

Sobre el problema del acceso a zonas recónditas del territorio peruano, el vocero indicó que desde el sector Salud se han desplegado brigadas que han hecho su ingreso a comunidades indígenas para vacunar a menores y brindar atención integral. "Es un trabajo complejo porque hay que tener un presupuesto adicional", precisó.

En tal sentido, el vocero del Ministerio de Salud, Alexia Hoquín, se pronunció sobre la emisión de la alerta epidemiológica por casos de sarampión en el Perú. Al respecto, instó a completar el sistema de vacunación en menores.