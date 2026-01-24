Estado de emergencia en Tacna: Gobierno oficializa ampliación por 60 días en distritos fronterizos con Chile

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva extensión del estado de emergencia en Tacna fue oficializado. El último decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó la ampliación por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos por la crisis migratoria que enfrenta Perú y Chile.

Amplían estado de emergencia en Trujillo

Con un estado de emergencia vigente y apunto de caducar, el Ejecutivo ha dispuesto que en el departamento de Tacna se continúe con esta medida de excepción por las continuas amenazas contra la seguridad que se vive en esta región.

Es así que se dio la oficialización de la extensión del estado de emergencia para los distritos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos de la provincia de Tacna en donde se extiende la medida por un plazo de 60 días calendario.

La medida inicia a partir del miércoles 28 de enero. Así, con la oficialización, estos registros contarán con esta normativa cuya vigencia sería hasta el 28 de marzo del presente año.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2026-PCM publicado en el diario oficial El Peruano este sábado 24 de enero.

¿Cuáles son las restricciones del Estado de emergencia?

Cuando se declara estado de emergencia, el Gobierno dispone de medidas y restricciones para mantener el control interno en la parte del territorio determinada.

Es así que se dan la suspensión del el ejercicio de los derechos constitucionales que están relacionados a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos. En este caso, en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos.

Como segunda medida, se da la restricción de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público . Para producir estas actividades se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Sin el permiso no se pueden efectuar estas acciones. Por el contrario, si no es de carácter multitudinario se podrá hacer sin la necesidad de permiso previo.

En el decreto se expresa que en los cinco primeros días posteriores al término de esta medida prorrogada se debe presentar un informe con los resultados obtenidos durante el Estado de Emergencia y a su culminación.