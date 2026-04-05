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Tengan su mochila de emergencia lista

¡Alerta en la selva! Senamhi advierte lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones para las próximas 48 horas

Fuerte fenómeno climatológico previsto para nueve regiones estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la noche del martes 7 de abril.

Pronostican lluvias en la selva para las próximas horas.
Pronostican lluvias en la selva para las próximas horas. Senamhi

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/04/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 128, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 11:59 p. m. del martes 7 de abril en las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martin y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  1. Amazonas: Bagua, Bongará y Condorcanqui. 
  2. Cusco: Calca y La Convención.
  3. Huánuco: Huánuco, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.
  4. Junín: Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo.
  5. Loreto: Alto Amazonas, Loreto, Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.
  6. Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata.
  7. Pasco: Oxapampa.
  8. San Martín: Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.
  9. Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también reporta que la lluvia de la selva peruana estará acompañada por descargas eléctricas y ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Cabe precisar que, para el día lunes 6 de abril se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 60 mm/día en la selva norte y valores próximos a los 50 mm/día en la selva centro. Mientras que, para el día siguiente, también se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 60 mm/día en la selva norte, valores próximos a los 65 mm/día en la selva centro y cercanos a los 50 mm/día en la selva sur.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.

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