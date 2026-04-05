¡Alerta en la selva! Senamhi advierte lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones para las próximas 48 horas

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 128, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 11:59 p. m. del martes 7 de abril en las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martin y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Amazonas: Bagua, Bongará y Condorcanqui. Cusco: Calca y La Convención. Huánuco: Huánuco, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Junín: Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo. Loreto: Alto Amazonas, Loreto, Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo. Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Pasco: Oxapampa. San Martín: Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también reporta que la lluvia de la selva peruana estará acompañada por descargas eléctricas y ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Cabe precisar que, para el día lunes 6 de abril se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 60 mm/día en la selva norte y valores próximos a los 50 mm/día en la selva centro. Mientras que, para el día siguiente, también se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 60 mm/día en la selva norte, valores próximos a los 65 mm/día en la selva centro y cercanos a los 50 mm/día en la selva sur.

📣🌧 #Aviso #Senamhi #Minam Del 6 al 7 de abril, se espera la presencia de lluvias en la selva.



✅ Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.