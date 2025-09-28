Alerta de Senamhi: 95 provincias se encuentran en riesgo ante fuertes precipitaciones

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja en 95 provincias del país por la continuidad de precipitaciones como nieve, granizo, aguanieve y lluvia entre moderada a fuerte intensidad en la sierra del país.

Precipitaciones en la sierra

El aviso N°343 del Senamhi indica moderadas a fuertes precipitaciones en la sierra del Perú. El periodo de vigencia ha estado activo desde el pasado viernes 26 de setiembre y durará hasta este domingo 28, teniendo un periodo de vigencia de 71 horas. Si bien el aviso esta dirigido hacia la sierra, también se ven incluidas provincias de la costa.

Alerta de precipitaciones en 95 provincias del Perú

Para la sierra central y sur, se espera granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3900 m s. n. m. Esta precipitación estaría acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Para el último día de pronóstico, este domingo, en la sierra norte se esperan una intensa lluvia con acumulados de 18 mm/día. Para la sierra centro, los valores descienden a 14 mm/día y para la sierra sur a valores cercanos a los 10 mm/día. Para la costa, se estima un incremento de nubosidad durante la tarde y noche.

95 provincias en alerta

Dieciséis departamentos de posible afectación se encuentran en el aviso meteorológico entre los que se encuentran las siguientes provincias: