Corte de agua para el lunes, 29 de septiembre, en distritos de Lima: Reporte de Sedapal

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta cortes programados para este lunes 29 de septiembre. Conoce aquí cuáles serán los distritos que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio en Lima Metropolitana.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal señala que dicha medida se da con la finalidad de optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento del suministro en el futuro. Exhorta a sus usuarios a tomar las precauciones del caso.

Sin agua en Lurigancho

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. de Prop. de la Urb. Gramalote, E. Ñaña. Cuadrante: C.P. La Panteona; Calles 1, 2, 3; Av. Alameda del Panteón; Ca. Los Pinos; P.J. Independencia; Ps. 11, 14, 16.

Asoc. de Prop. de la Urb. Gramalote, E. Ñaña. Cuadrante: C.P. La Panteona; Calles 1, 2, 3; Av. Alameda del Panteón; Ca. Los Pinos; P.J. Independencia; Ps. 11, 14, 16. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 138.

También habrá interrupción en la Asoc. de Prop. de la Urb. Gramalote, E. Ñaña. Cuadrante: A.H. Alto Perú; P.S. Los Pinos; P.S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.

Corte en SJL

Áreas afectadas: A.H. Los Jardines 30 de Octubre II etapa. A.H. Bayóvar II, A.H. Los Jardines 10 de Octubre, Agru. El Misti, P.I. Chavín de Huántar. A.H. 10 de Octubre Sr. de Los Milagros Ampl., A.H. Hospital del Niño, Coop. Las Magnolias, A.H. Las Palmeras, A.H. Atusparia, A.H. José Gálvez, A.H. San Miguel, APV Urpi, A.H. Somos Libres, APV Casa Blanca, A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras), Urb. Mariscal Cáceres, A.H. Cruz de Motupe Gpo. I, A.H. Enrique Montenegro, A.H. José C. Mariátegui, A.H. Ciudad de Los Constructores, A.H. Su Santidad Juan Pablo II.

A.H. Los Jardines 30 de Octubre II etapa. A.H. Bayóvar II, A.H. Los Jardines 10 de Octubre, Agru. El Misti, P.I. Chavín de Huántar. A.H. 10 de Octubre Sr. de Los Milagros Ampl., A.H. Hospital del Niño, Coop. Las Magnolias, A.H. Las Palmeras, A.H. Atusparia, A.H. José Gálvez, A.H. San Miguel, APV Urpi, A.H. Somos Libres, APV Casa Blanca, A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras), Urb. Mariscal Cáceres, A.H. Cruz de Motupe Gpo. I, A.H. Enrique Montenegro, A.H. José C. Mariátegui, A.H. Ciudad de Los Constructores, A.H. Su Santidad Juan Pablo II. Horario de corte: Desde las 9 a.m. a 11:55 p.m.

Desde las 9 a.m. a 11:55 p.m. Sector 413.

También se verían afectadas las zonas A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Portales Jardines 30 de Octubre Ampliac. A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector 9 de Febrero, Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A.H. PI Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali, A.H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas Casa Blanca, A.H. Saúl Cantoral Huamani, Agru. Fam. Virgen del Carmen, Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima, Agrup. El Bosque Mariátegui, Agru. Fam. Nuevo Amanecer, A.H. Peruanos Unidos-Sector El Mirador, A.H. Cerrito La Libertad Ampl. Agru. Juan Velasco Alvarado, A.H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles.

A.H. Integ, Manos Unidas Sector Sol de Oro, A.H. Corazón de Jesús, AF Santo Toribio, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso, A.H. Isabel Flores de Oliva, AF. Villa Maestro, A.H. Simón Bolívar, Coop. de Vivienda La Fragata Ltda., Nueva Juventud Lomas Casa Blanca, Agru. Primavera, Agru. Nuevo Perú, A.H. Ciudad M. Cáceres Mz. W 5A Sector III Ampl. III, A.H. Peruanos Unidas Sector El Amauta, A.H. Sr. de Muruhuay, Asoc. Las Lomas de La Fragata 26 de Noviembre.

En Los Olivos

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Cerro El Pacífico Los Ladrilleros, A.H. Villa Mercedes, P.J. 28 de Julio, A.H. 5 Estrellas Chavarría, A.H. 6 de Noviembre, Coop. Viv. de I Trab, A.H. Mártires del SUTEP. A.H. Sarita Colonia, A.H. Los Ángeles, Asoc. Las Vegas, A.H. Juan Pablo II Peregrino, A.H. Las Mercedes, A.H. Santa Cruz, P.J. Virgen de las Mercedes.

A.H. Cerro El Pacífico Los Ladrilleros, A.H. Villa Mercedes, P.J. 28 de Julio, A.H. 5 Estrellas Chavarría, A.H. 6 de Noviembre, Coop. Viv. de I Trab, A.H. Mártires del SUTEP. A.H. Sarita Colonia, A.H. Los Ángeles, Asoc. Las Vegas, A.H. Juan Pablo II Peregrino, A.H. Las Mercedes, A.H. Santa Cruz, P.J. Virgen de las Mercedes. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 80.

Saber con tiempo que habrá un corte de agua te permite almacenar la cantidad necesaria para beber, cocinar, asearte o limpiar. Sin este aviso, podrías quedarte sin agua en momentos críticos. Por ello, te revelamos qué distritos se verán con esta interrupción del servicio de forma temporal para este lunes, 29 de septiembre.